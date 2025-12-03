Lista de módulos para tramitar rápido la licencia de conducir de Edomex
Todos los automovilistas deben contar con la licencia de conducir y si quieres realizar el trámite de forma ágil y rápida, te decimos dónde están los módulos en Edomex.
La Secretaría de Movilidad del Edomex puso unidades móviles para que los automovilistas puedan tramitar la licencia de conducir de forma fácil y rápida.
Ubicación de unidades móviles para tramitar la licencia
Debido a la alta demanda, las autoridades instalaron unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex , estas son las ubicaciones:
Temoaya hasta el 6 de diciembre en Portal Ayuntamiento 103, colonia Centro.
Melchor Ocampo hasta el 5 de diciembre en Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros.
Ecatepec el 4 de diciembre en Av. Central Equ. Av. Albatros s/n, colonia Villas de Aragón.
Amanalco del 4 al 6 de diciembre en Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, colonia Centro.
Las unidades móviles brindarán servicio de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:30 horas.
Requisitos para tramitar la licencia
- Comprobante de pago de derechos que se puede obtener en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
- Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ( SNDIF ).
- Certificado Estándar de Competencias EEC1631 para quienes gestionen la licencia tipo C.
- Aprobación del examen de conocimientos
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
Precios de la licencia de conducir
Licencia tipo A y motociclista C: $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.
Licencia de Chofer de Servicio Particular E: $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.
Permiso provisional B: $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años.
Permiso provisional A: $3,420 pesos por un año.
El duplicado de licencia tiene un costo de 486 pesos por un año y la Constancia equivale a 109 pesos por un año.
Suspenderán o cancelarán tu licencia de manejo si te detectan en estado de ebriedad
