México
Nota

Lista de módulos para tramitar rápido la licencia de conducir de Edomex

Todos los automovilistas deben contar con la licencia de conducir y si quieres realizar el trámite de forma ágil y rápida, te decimos dónde están los módulos en Edomex.

Módulos para licencia de conducir en Edomex
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Movilidad del Edomex puso unidades móviles para que los automovilistas puedan tramitar la licencia de conducir de forma fácil y rápida.

Ubicación de unidades móviles para tramitar la licencia

Debido a la alta demanda, las autoridades instalaron unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex , estas son las ubicaciones:

Temoaya hasta el 6 de diciembre en Portal Ayuntamiento 103, colonia Centro.

Melchor Ocampo hasta el 5 de diciembre en Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros.

Ecatepec el 4 de diciembre en Av. Central Equ. Av. Albatros s/n, colonia Villas de Aragón.

Amanalco del 4 al 6 de diciembre en Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, colonia Centro.

Las unidades móviles brindarán servicio de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:30 horas.

Requisitos para tramitar la licencia

  • Comprobante de pago de derechos que se puede obtener en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ( SNDIF ).
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 para quienes gestionen la licencia tipo C.
  • Aprobación del examen de conocimientos
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio

Precios de la licencia de conducir

Licencia tipo A y motociclista C: $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

Licencia de Chofer de Servicio Particular E: $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Licencia de chofer de servicio particular E: $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Permiso provisional B: $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años.

Permiso provisional A: $3,420 pesos por un año.

El duplicado de licencia tiene un costo de 486 pesos por un año y la Constancia equivale a 109 pesos por un año.

Autos
