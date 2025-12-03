Lista de módulos para tramitar rápido la licencia de conducir de Edomex

La Secretaría de Movilidad del Edomex puso unidades móviles para que los automovilistas puedan tramitar la licencia de conducir de forma fácil y rápida.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ubicación de unidades móviles para tramitar la licencia

Debido a la alta demanda, las autoridades instalaron unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en Edomex , estas son las ubicaciones:

Temoaya hasta el 6 de diciembre en Portal Ayuntamiento 103, colonia Centro.

Melchor Ocampo hasta el 5 de diciembre en Av. Centenario Himno Nacional, Esq. Adolfo López Mateos 72, Barrio Señor de los Milagros.

Ecatepec el 4 de diciembre en Av. Central Equ. Av. Albatros s/n, colonia Villas de Aragón.

Amanalco del 4 al 6 de diciembre en Prolongación 16 de Septiembre, Mz. 004, colonia Centro.

Las unidades móviles brindarán servicio de lunes a viernes de las 09:00 a las 17:30 horas.

Requisitos para tramitar la licencia

Comprobante de pago de derechos que se puede obtener en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ( SNDIF

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 para quienes gestionen la licencia tipo C.

Aprobación del examen de conocimientos

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial

Comprobante de domicilio



Precios de la licencia de conducir

Licencia tipo A y motociclista C: $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

Licencia de Chofer de Servicio Particular E: $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Licencia de chofer de servicio particular E: $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Permiso provisional B: $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años.

Permiso provisional A: $3,420 pesos por un año.

El duplicado de licencia tiene un costo de 486 pesos por un año y la Constancia equivale a 109 pesos por un año.

Suspenderán o cancelarán tu licencia de manejo si te detectan en estado de ebriedad [VIDEO] A fin de reducir los accidentes viales por consumo de alcohol se echó a andar un programa en el cual se retendrá la licencia de manejo o incluso podría cancelarse. Te decimos dónde.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.