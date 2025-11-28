inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Corriente en chorro polar provocará temperaturas bajo cero y lluvias este fin de semana

Ya casi comienza el invierno y el ambiente gélido ya se siente en varios estados; conoce cómo será el clima en tu ciudad este fin de semana.

Bajas temperaturas en México
Getty Images
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Itandehui Cervantes

El invierno ya está mas cerca y en México ya comienza a sentirse el ambiente gélido y este fin de semana predominará el ambiente frío , y para que estés prevenido y saques el abrigo y la cobija de tigre, te decimos cuál es el pronóstico del tiempo por estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram   y lleva la información en tus manos.

Masa de aire polar y río atmosférico provocarán bajas temperaturas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un nuevo frente frío ingresará al norte y noreste de México y la interacción con una línea seca, canal de baja presión y vaguada en niveles medios y altos generará un descenso en la temperatura, vientos fuertes y lluvias.

Además, un ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur de México. Un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de aire húmedo del mar Caribe generará lluvias y chubascos.

Cae la primera nevada de la temporada
También te puede interesar:

FOTOS: México se pinta de blanco con la primera nevada de la temporada invernal

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) compartió las fotos del parque pintado de blanco por la caída de nieve.

México
Ver nota

¿Cómo será el clima en México el sábado 29 de noviembre?

Según el pronóstico del tiempo , en Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Intervalos de chubascos en:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Lluvias aisladas en:

  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Querétaro
  • Tamaulipas
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Tabasco

Rachas de viento de 10 a 30 kilómetros por hora

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Oaxaca

Temperaturas mínimas de entre 0 a -10 °C

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Oaxaca
  • Baja California
  • Zacatecas
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chihuahua
  • Durango

En la CDMX habrá cielo medio nublado y ambiente frío con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.

Habrá tormentas de nieve por el vórtice polar
También te puede interesar:

Vórtice Polar provocará tormentas de nieve y caída de temperatura

El fenómeno podría provocar grandes tormentas de nieve, afectando viajes de Navidad y Año Nuevo; en otras regiones hará mucho calor.

México
Ver nota

Clima en México el domingo 30 de noviembre

Se prevén temperaturas de entre 0 a -5°C en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Morelos
  • Oaxaca
  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz

Además, habrá chubascos y lluvias aisladas en:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Se prevé ambiente fresco y bancos de niebla en las zonas altas de la CDMX e intervalos de chubascos, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.

Nevadas provocan caos y emergencia en EUA

[VIDEO] El suroeste de los Estados Unidos se encuentra en crisis, luego de las severas nevadas que se han presentado en los últimos días y que han dejado incomunicados a varias personas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Clima
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx