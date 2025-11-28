Corriente en chorro polar provocará temperaturas bajo cero y lluvias este fin de semana

El invierno ya está mas cerca y en México ya comienza a sentirse el ambiente gélido y este fin de semana predominará el ambiente frío , y para que estés prevenido y saques el abrigo y la cobija de tigre, te decimos cuál es el pronóstico del tiempo por estado.

Masa de aire polar y río atmosférico provocarán bajas temperaturas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un nuevo frente frío ingresará al norte y noreste de México y la interacción con una línea seca, canal de baja presión y vaguada en niveles medios y altos generará un descenso en la temperatura, vientos fuertes y lluvias.

Además, un ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur de México. Un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de aire húmedo del mar Caribe generará lluvias y chubascos.

¿Cómo será el clima en México el sábado 29 de noviembre?

Según el pronóstico del tiempo , en Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Intervalos de chubascos en:



Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas en:



San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Querétaro

Tamaulipas

Michoacán

Estado de México

Tabasco

Rachas de viento de 10 a 30 kilómetros por hora



Chihuahua

Coahuila

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Nuevo León

Tamaulipas

Oaxaca

Temperaturas mínimas de entre 0 a -10 °C



Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Oaxaca

Baja California

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Chihuahua

Durango

En la CDMX habrá cielo medio nublado y ambiente frío con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.

Clima en México el domingo 30 de noviembre

Se prevén temperaturas de entre 0 a -5°C en:



Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Morelos

Oaxaca

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Además, habrá chubascos y lluvias aisladas en:



Tamaulipas

Veracruz

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Coahuila

Nuevo León

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se prevé ambiente fresco y bancos de niebla en las zonas altas de la CDMX e intervalos de chubascos, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.

