Corriente en chorro polar provocará temperaturas bajo cero y lluvias este fin de semana
Ya casi comienza el invierno y el ambiente gélido ya se siente en varios estados; conoce cómo será el clima en tu ciudad este fin de semana.
El invierno ya está mas cerca y en México ya comienza a sentirse el ambiente gélido y este fin de semana predominará el ambiente frío , y para que estés prevenido y saques el abrigo y la cobija de tigre, te decimos cuál es el pronóstico del tiempo por estado.
Masa de aire polar y río atmosférico provocarán bajas temperaturas
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un nuevo frente frío ingresará al norte y noreste de México y la interacción con una línea seca, canal de baja presión y vaguada en niveles medios y altos generará un descenso en la temperatura, vientos fuertes y lluvias.
Además, un ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur de México. Un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de aire húmedo del mar Caribe generará lluvias y chubascos.
¿Cómo será el clima en México el sábado 29 de noviembre?
Según el pronóstico del tiempo , en Quintana Roo se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes.
Intervalos de chubascos en:
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas en:
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Querétaro
- Tamaulipas
- Michoacán
- Estado de México
- Tabasco
Rachas de viento de 10 a 30 kilómetros por hora
- Chihuahua
- Coahuila
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Oaxaca
Temperaturas mínimas de entre 0 a -10 °C
- Baja California Sur
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Oaxaca
- Baja California
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Chihuahua
- Durango
En la CDMX habrá cielo medio nublado y ambiente frío con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.
Clima en México el domingo 30 de noviembre
Se prevén temperaturas de entre 0 a -5°C en:
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Morelos
- Oaxaca
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Además, habrá chubascos y lluvias aisladas en:
- Tamaulipas
- Veracruz
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Coahuila
- Nuevo León
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Se prevé ambiente fresco y bancos de niebla en las zonas altas de la CDMX e intervalos de chubascos, la temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 9°C.
