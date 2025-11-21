SaberesMX: La nueva plataforma del Gobierno de México para estudiar diplomados sin costo
Conoce el catálogo educativo en saberes.gob.mx. A diferencia de opciones privadas, aquí las constancias son gratuitas y avaladas por universidades públicas.
La SEP presentó SaberesMX este 21 de noviembre como una plataforma pública, gratuita y abierta para cualquier persona que quiera aprender a lo largo de la vida. El anuncio ocurrió durante la conferencia matutina a cargo del secretario Mario Delgado, y el subsecretario de Superior, Ricardo Villanueva. Con esta herramienta, toda la población podrá acceder a estudios de diferentes niveles sin importar edad, ubicación o nivel académico previo.
SEP confirma fecha de la primera entrega de boletas de este ciclo escolar 2025-2026
¡Ya casi son vacaciones! Pero antes, tendrá lugar la entrega de boletas de la SEP, en la que millones de alumnos conocerán sus primeras calificaciones del año
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
SaberesMX integra cursos, diplomados y microcredenciales oficiales sin costo. A diferencia de plataformas privadas que cobran por sus certificados, la propuesta mexicana ofrece constancias avaladas por universidades públicas y por la SEP.
¿Qué es SaberesMX y por qué se lanzó?
SaberesMX funciona como un ecosistema de aprendizaje que responde a la necesidad de actualizar conocimientos en una era marcada por la Inteligencia Artificial y el cambio tecnológico. El proyecto se diseñó para brindar formación accesible, flexible y con reconocimiento oficial.
Las autoridades destacaron que más de 10 millones de mexicanos tienen estudios universitarios inconclusos. La plataforma busca atender esa realidad y convertir la educación en un derecho permanente, no limitado a estudiantes jóvenes.
¿Qué ofrece SaberesMX?
El catálogo incluye cursos gratuitos elaborados por universidades como UNAM, IPN, TecNM, UnADM, UdeG, BUAP y UABC. Los temas abarcan prevención de adicciones, inteligencia artificial, orientación vocacional y habilidades para el empleo.
La plataforma entrega constancias oficiales y microcredenciales con valor curricular. También ofrece rutas de aprendizaje personalizadas, actividades interactivas y seguimiento del progreso. El primer curso disponible, SanaMente LibreMente, tiene entre 16 y 18 horas de contenido y más de 70 actividades.
¿Cómo usar SaberesMX paso a paso?
El registro es sencillo. El usuario ingresa a saberes.gob.mx y accede con su cuenta de Llave MX. Si no la tiene, la plataforma lo redirige para crearla en pocos minutos. Después puede explorar el catálogo, elegir un curso y comenzar de inmediato.
Nuevos libros SEP: Exponen errores en infografía del sistema Solar
Una vez completadas las actividades y evaluaciones, el sistema genera automáticamente la constancia oficial. No hay límite de cursos y el acceso es ilimitado para cualquier edad.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.