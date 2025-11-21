SaberesMX: La nueva plataforma del Gobierno de México para estudiar diplomados sin costo

La SEP presentó SaberesMX este 21 de noviembre como una plataforma pública, gratuita y abierta para cualquier persona que quiera aprender a lo largo de la vida. El anuncio ocurrió durante la conferencia matutina a cargo del secretario Mario Delgado, y el subsecretario de Superior, Ricardo Villanueva. Con esta herramienta, toda la población podrá acceder a estudios de diferentes niveles sin importar edad, ubicación o nivel académico previo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

SaberesMX integra cursos, diplomados y microcredenciales oficiales sin costo. A diferencia de plataformas privadas que cobran por sus certificados, la propuesta mexicana ofrece constancias avaladas por universidades públicas y por la SEP.

¿Qué es SaberesMX y por qué se lanzó?

SaberesMX funciona como un ecosistema de aprendizaje que responde a la necesidad de actualizar conocimientos en una era marcada por la Inteligencia Artificial y el cambio tecnológico. El proyecto se diseñó para brindar formación accesible, flexible y con reconocimiento oficial.

Las autoridades destacaron que más de 10 millones de mexicanos tienen estudios universitarios inconclusos. La plataforma busca atender esa realidad y convertir la educación en un derecho permanente, no limitado a estudiantes jóvenes.

¿Qué ofrece SaberesMX?

El catálogo incluye cursos gratuitos elaborados por universidades como UNAM, IPN, TecNM, UnADM, UdeG, BUAP y UABC. Los temas abarcan prevención de adicciones, inteligencia artificial, orientación vocacional y habilidades para el empleo.

La plataforma entrega constancias oficiales y microcredenciales con valor curricular. También ofrece rutas de aprendizaje personalizadas, actividades interactivas y seguimiento del progreso. El primer curso disponible, SanaMente LibreMente, tiene entre 16 y 18 horas de contenido y más de 70 actividades.

¿Cómo usar SaberesMX paso a paso?

El registro es sencillo. El usuario ingresa a saberes.gob.mx y accede con su cuenta de Llave MX. Si no la tiene, la plataforma lo redirige para crearla en pocos minutos. Después puede explorar el catálogo, elegir un curso y comenzar de inmediato.

Nuevos libros SEP: Exponen errores en infografía del sistema Solar [VIDEO] La académica de la UNAM, Julieta Ferro, criticó la infografía sobre el sistema solar que se encuentran impresos en los nuevos libros SEP para quinto grado de primaria.

Una vez completadas las actividades y evaluaciones, el sistema genera automáticamente la constancia oficial. No hay límite de cursos y el acceso es ilimitado para cualquier edad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.