Pasos para descargar el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve
Si eres pensionado, jubilado o trabajador activo, puedes descargar el Tarjetón Digital del IMSS, una herramienta práctica para acceder a tu información fácil y rápido.
En la actualidad, muchos trámites ya pueden realizarse con el teléfono celular y ahora todos los derechohabientes que quieran realizar trámites, consultas de pagos e historial médico podrán hacerlo con el Tarjetón Digital del IMSS , te decimos cómo descargarlo paso a paso y para qué sirve.
Pasos para descargar el Tarjetón Digital del IMSS
El Tarjetón Digital del IMSS reemplaza al talón físico y permite una hospitalización más rápida y los derechohabientes pueden consultar información importante sobre su seguro social. Solo debes contar con:
- Estado de residencia
- Matrícula
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Fecha de ingreso al IMSS
- Correo electrónico
Una vez que tengas todos estos datos, sigue estos pasos:
- Ingresa al portal del Tarjetón Digital del IMSS
- Selecciona “registro de nuevos usuarios”
- Completa el formulario
- Escribe tu correo y contraseña
- Espera un lapso de 12 horas para la notificación
- Abre el enlace que recibiste por correo
¿Para qué sirve?
Con el
Tarjetón Digital del IMSS
puedes acceder fácil y rápido a la información sobre pagos, descuentos y datos laborales. Te permite simplificar la consulta de información y mantener actualizado tu historial y datos personales y puedes hacer lo siguiente:
- Consultar y descargar comprobantes de pago
- Checar historial de pagos y descuentos
- Comprobar pagos extraordinarios, guardias o compensaciones
- Gestionar préstamos o créditos
- Revisar información del patrón y transparencia de pagos
- Reimprimir talones de pago
- Hacer seguimiento de trámites o solicitudes del IMSS
- Actualización de datos personales
Este documento electrónico lo pueden descargar trabajadores activos, pensionados y jubilados, es una herramienta que la institución pone a disposición para facilitar el acceso a la información.
