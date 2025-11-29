Pasos para descargar el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve

En la actualidad, muchos trámites ya pueden realizarse con el teléfono celular y ahora todos los derechohabientes que quieran realizar trámites, consultas de pagos e historial médico podrán hacerlo con el Tarjetón Digital del IMSS , te decimos cómo descargarlo paso a paso y para qué sirve.

Pasos para descargar el Tarjetón Digital del IMSS

El Tarjetón Digital del IMSS reemplaza al talón físico y permite una hospitalización más rápida y los derechohabientes pueden consultar información importante sobre su seguro social. Solo debes contar con:

Estado de residencia

Matrícula

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Fecha de ingreso al IMSS

Correo electrónico

Una vez que tengas todos estos datos, sigue estos pasos:

Ingresa al portal del Tarjetón Digital del IMSS

Selecciona “registro de nuevos usuarios”

Completa el formulario

Escribe tu correo y contraseña

Espera un lapso de 12 horas para la notificación

Abre el enlace que recibiste por correo

¿Para qué sirve?

Con el Tarjetón Digital del IMSS puedes acceder fácil y rápido a la información sobre pagos, descuentos y datos laborales. Te permite simplificar la consulta de información y mantener actualizado tu historial y datos personales y puedes hacer lo siguiente:



Consultar y descargar comprobantes de pago

Checar historial de pagos y descuentos

Comprobar pagos extraordinarios, guardias o compensaciones

Gestionar préstamos o créditos

Revisar información del patrón y transparencia de pagos

Reimprimir talones de pago

Hacer seguimiento de trámites o solicitudes del IMSS

Actualización de datos personales



Este documento electrónico lo pueden descargar trabajadores activos, pensionados y jubilados, es una herramienta que la institución pone a disposición para facilitar el acceso a la información.

