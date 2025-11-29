inklusion.png Sitio accesible
Pasos para descargar el Tarjetón Digital del IMSS y para qué sirve

Si eres pensionado, jubilado o trabajador activo, puedes descargar el Tarjetón Digital del IMSS, una herramienta práctica para acceder a tu información fácil y rápido.

Descarga del Tarjetón Digital del IMSS
IMSS
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la actualidad, muchos trámites ya pueden realizarse con el teléfono celular y ahora todos los derechohabientes que quieran realizar trámites, consultas de pagos e historial médico podrán hacerlo con el Tarjetón Digital del IMSS , te decimos cómo descargarlo paso a paso y para qué sirve.

Pasos para descargar el Tarjetón Digital del IMSS

El Tarjetón Digital del IMSS reemplaza al talón físico y permite una hospitalización más rápida y los derechohabientes pueden consultar información importante sobre su seguro social. Solo debes contar con:

  • Estado de residencia
  • Matrícula
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Fecha de ingreso al IMSS
  • Correo electrónico

Una vez que tengas todos estos datos, sigue estos pasos:

  • Ingresa al portal del Tarjetón Digital del IMSS
  • Selecciona “registro de nuevos usuarios”
  • Completa el formulario
  • Escribe tu correo y contraseña
  • Espera un lapso de 12 horas para la notificación
  • Abre el enlace que recibiste por correo

¿Para qué sirve?

Con el Tarjetón Digital del IMSS puedes acceder fácil y rápido a la información sobre pagos, descuentos y datos laborales. Te permite simplificar la consulta de información y mantener actualizado tu historial y datos personales y puedes hacer lo siguiente:

  • Consultar y descargar comprobantes de pago
  • Checar historial de pagos y descuentos
  • Comprobar pagos extraordinarios, guardias o compensaciones
  • Gestionar préstamos o créditos
  • Revisar información del patrón y transparencia de pagos
  • Reimprimir talones de pago
  • Hacer seguimiento de trámites o solicitudes del IMSS
  • Actualización de datos personales

Este documento electrónico lo pueden descargar trabajadores activos, pensionados y jubilados, es una herramienta que la institución pone a disposición para facilitar el acceso a la información.

