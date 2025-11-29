VIDEO: Explosión de pirotécnica colapsa 2 casas completas y deja varios muertos en Los Olmos, Nuevo Léon

Durante la noche del pasado viernes 28 de noviembre se registró una intensa explosión en una vivienda ubicada en la colonia Los Olmos del municipio Pesquería, Nuevo León, lo cual dejó al menos dos viviendas con colapso total de su estructura, así como varias personas sin vida y lesionados.

Información dada a conocer por el medio local Info7, los hechos se registraron en el domicilio ubicado en Olmo Siberiano 510, el cual se ubica en el cruce con Hacienda del Campanario de la colonia y municipio antes mencionado.

Explosión e incendio afectó cinco casas por acumulación ilegal de pirotecnia en una de estas en Col. Los Olmos en Pesquería, límites con Apodaca.

Vecinos hablan de 10 muertos y varios heridos.

Autoridades reconocen varias víctimas.

El estallido se escuchó en diversos municipios. pic.twitter.com/aEeRDK71zp — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 29, 2025

Videos de la explosión en la colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos de la explosión e incendio que se registró en Los Olmos . Dentro de las grabaciones captadas por vecinos, se aprecian varios estruendos generados por la pirotecnia que se encontraba dentro del domicilio en cuestión.

De igual forma, en imágenes aéreas se apreció como el fuego se comenzó a expandir por lo menos en otras cuatro viviendas, las cuales en cuestión de minutos comenzaron a ser consumidas por la intensidad del incendio.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, el incendio se habría originado en una casa que fungía como un supuesto almacén ilegal de fuegos artificiales.

Confirman muertos y lesionados tras explosión en Los Olmos

Tras varios minutos de la atención a la emergencia por elementos de Protección Civil, bomberos y demás unidades de emergencia de Nuevo León, se confirmó que al menos tres personas perdieron la vida derivado de la explosión en la colonia Los Olmos de Pesquería.

Por otro lado, se dio a conocer que seis persona más resultaron lesionadas, por lo cual tuvieron que ser trasladadas de emergencia a hospitales aledaños para comenzar con su valoración y atención médica.

Inician investigaciones para esclarecer los hechos

Vale la pena mencionar que las autoridades locales de Pesquería y Nuevo León, dieron a conocer que ya se iniciaron con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en el accidente.

