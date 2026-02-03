Se acerca la fecha clave y los salarios de estas profesiones podrían verse afectados en 2026

Una Comisión Consultiva analizará este año la vigencia de 61 actividades que perciben un pago superior al mínimo general en México. La revisión de los salarios mínimos profesionales en 2026 contempla evaluar si los trabajos, oficios y profesiones actuales permanecen o se eliminan del catálogo oficial que existe desde 1962.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) confirmó que el análisis incluirá elementos técnicos, económicos y jurídicos para actualizar el listado vigente de actividades especializadas.

¿Qué trabajos, oficios y profesiones podrían verse afectados con la revisión de los salarios mínimos profesionales?

El catálogo actual contiene 61 actividades especializadas que reciben un monto superior al salario mínimo general de 315.04 pesos diarios en el país. La lista abarca desde operadores de maquinaria hasta técnicos calificados que requieren preparación específica para ejercer sus funciones.

Tres profesiones u oficios superan los 400 pesos al día, mientras que 58 actividades se ubican en el rango de 300 pesos diarios. La diferencia con el mínimo general va desde un 0.57 por ciento adicional hasta un 124 por ciento extra, dependiendo del nivel de especialización requerido.

La Comisión Consultiva realizará estudios para determinar qué actividades salen, cuáles permanecen y si se incorporan nuevas profesiones al listado oficial. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que esta necesidad se acordó durante diciembre y quedó establecida en el Resolutivo Noveno de la Resolución de salarios mínimos vigentes.

La diferencia entre salarios mínimos profesionales y mínimo general se acorta

En 1966 el salario mínimo profesional se ubicaba 30 por ciento arriba del mínimo general, pero en 2024 la distancia se redujo a apenas 14 por ciento. Esta reducción obedece principalmente a que la actualización de los salarios profesionales no contempla el Monto Independiente de Recuperación que sí beneficia al mínimo general.

El Monto Independiente de Recuperación es una cantidad absoluta en pesos que se suma al salario previo antes de aplicar el incremento porcentual anual. Este mecanismo se creó en 2016 para impulsar la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, que en aquel momento apenas alcanzaba 80.04 pesos diarios.

La Comisión Consultiva analizará los efectos de los incrementos salariales registrados desde 2017 hasta la fecha y evaluará el impacto del Monto Independiente de Recuperación. El objetivo es contar con información precisa para determinar si las 61 profesiones y oficios actuales deben mantenerse, modificarse o actualizarse en el catálogo oficial vigente.