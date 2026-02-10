Alumnos que tendrán vacaciones de Semana Santa 2026 en una fecha distinta al resto del país

Los estudiantes de educación básica en Aguascalientes tendrán sus vacaciones de Semana Santa en fechas distintas a las del resto de México, debido al calendario oficial del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) que prioriza la Feria Nacional de San Marcos 2026, que se celebra cada año en la entidad.

La Feria Nacional de San Marcos (FNSM), conocida como "La Feria de México", es la celebración popular y cultural más importante del país, realizada entre abril y mayo en Aguascalientes. Con más de 190 años de historia, ofrece exposiciones ganaderas, el serial taurino más relevante de América, conciertos masivos gratuitos (Foro de las Estrellas) y el tradicional palenque, atrayendo a millones de visitantes.

El calendario escolar 2025-2026 del IEA establece un descanso reprogramado para evitar interferencia con las celebraciones.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 de la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para este ciclo, a nivel nacional los estudiantes de educación básica tendrían programado un periodo vacacional por Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, con regreso a clases el 13 de abril.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 en Aguascalientes?

Sin embargo, en el caso de Aguascalientes —por disposición del Instituto de Educación de Aguascalientes con autorización de la SEP— las vacaciones correspondientes a esta temporada se posponen para el lunes 20 de abril y culminarán hasta el lunes 4 de mayo, por lo que el regreso a clases será hasta el martes 5 de mayo.

Megapuente de febrero 2026 de la SEP

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo México podrán disfrutar de un descanso largo desde el 27 febrero y hasta el 2 de marzo debido a que se celebrará Consejo Técnico Escolar.

