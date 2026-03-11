Ministro de Deportes de Irán anuncia que su selección no va a participar en el Mundial 2026

El gobierno de Irán aseguró que su selección nacional de futbol no participará en la Copa del Mundo de 2026, a pesar de haber conseguido su clasificación deportiva al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La postura fue expresada por el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, quien argumentó que la actual situación política y militar del país hace imposible competir en el certamen.

El ministro de Deportes iraní dice que su selección no irá al Mundial.https://t.co/dSS5ptb6Sw pic.twitter.com/bPy5CWlVhd — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 11, 2026

¿Por qué Irán no participará en el Mundial?

De acuerdo con el funcionario, el conflicto reciente con Estados Unidos e Israel, iniciado a finales de febrero, ha dejado miles de víctimas y un escenario que, según afirmó, impide que el combinado iraní viaje para disputar la justa mundialista.

“El país atraviesa circunstancias que no nos permiten participar en el Mundial”, declaró el ministro, al señalar que la crisis derivada de los ataques en los que murió el líder supremo Ali Jamenei generó un contexto adverso para el deporte internacional.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump para revisar los preparativos del torneo que se celebrará en Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el encuentro, Infantino aseguró que el gobierno estadounidense garantizó que el equipo iraní podrá competir sin restricciones en el país sede.

FIFA President Gianni Infantino:



"This evening, I met with the President of the 🇺🇸 United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.



"We also spoke about… — FIFA Media (@fifamedia) March 11, 2026

“El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a participar en el torneo”, escribió el dirigente en redes sociales al referirse al diálogo que mantuvieron sobre el desarrollo del Mundial.

¿Contra quién jugaría Irán en el Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario preliminar del torneo, la selección iraní perteneciente al Grupo G tenía programados los primeros tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

El primero estaba previsto para el 15 de junio en Los Ángeles frente a Selección de Nueva Zelanda. Posteriormente, el 21 de junio jugaría contra Selección de Bélgica en la misma ciudad, además, cerraría su participación —si no lograba calificar— el 26 de junio en Seattle ante Selección de Egipto.

Incluso desde noviembre pasado el gobierno estadounidense había asegurado que los jugadores y el cuerpo técnico iraní recibirían visas para ingresar al país, aunque la medida no contemplaba facilidades para los aficionados.

¿Qué pasará con el lugar de la FIFA?

Si Irán decide retirarse del Mundial 2026, el reglamento de la FIFA —en su regla 6.7— establece que el organismo tiene la facultad de elegir a otra selección para ocupar su lugar en el torneo.

Una de las opciones sería mantener el cupo para la Confederación Asiática de Futbol, lo que podría beneficiar a Irak, que disputará el repechaje por un boleto a la fase de grupos.

En ese escenario, Emiratos Árabes Unidos podría ocupar el lugar de Irak en el repechaje. Además, la Federación Iraní enfrentaría sanciones económicas de entre 250 mil y 500 mil francos suizos, así como posibles castigos disciplinarios, incluso la exclusión de futuras competiciones.

