Estas ciudades de México todavía permiten rentar por menos de 6 mil pesos al mes

Mudarse a otra ciudad requiere evaluar empleo, servicios y calidad de vida, pero el costo del alquiler sigue siendo uno de los factores más importantes. En varias ciudades de México todavía existen opciones donde las rentas más baratas permiten vivir con mayor holgura económica.

Mientras CDMX, Monterrey y Guadalajara mantienen precios elevados, capitales estatales y urbes medianas ofrecen alternativas accesibles. Estas ciudades conservan buena conectividad, oferta educativa y servicios esenciales sin los costos prohibitivos de las grandes metrópolis.

¿Dónde es más barato rentar una vivienda en México?

El norte, el Bajío y el sureste concentran varias opciones con mercados inmobiliarios más equilibrados. En estas regiones, el desarrollo urbano no ha generado la misma presión sobre los precios que en las zonas metropolitanas principales.

Diversas capitales estatales y ciudades medianas destacan por ofrecer alquileres considerablemente más económicos:

Tlaxcala : rentas promedio de 3,900 pesos mensuales

Estas ciudades permiten rentar departamentos o casas a precios muy inferiores a los de grandes urbes. Además, ofrecen ventajas como menor tráfico, traslados más cortos y una oferta constante de vivienda disponible.

Existen ciudades con las rentas más baratas de México, fuera de Monterrey y Gualajara. |Getty Images

¿Por qué estas ciudades resultan más baratas para vivir?

La menor densidad poblacional explica gran parte de esta diferencia de precios en el mercado de alquiler. A diferencia de las grandes metrópolis, donde miles de personas llegan constantemente, estas ciudades mantienen un crecimiento demográfico más gradual y controlado.

Varios factores económicos reducen el costo de vida en estos destinos:

Menor demanda inmobiliaria : la oferta supera o equilibra las necesidades

Para quienes trabajan de forma remota o buscan un ritmo más tranquilo, estas ciudades se vuelven alternativas muy atractivas. Rentas accesibles, menor saturación urbana y acceso a servicios esenciales convierten a estos destinos en opciones cada vez más valoradas por familias y profesionistas.