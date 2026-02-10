Alertan por megacorte de agua en México; fechas clave y lista de colonias afectadas este 11 de febrero

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), en el estado de Baja California, programó un megacorte de agua potable, en febrero, que afectará a al menos 92 colonias de dicho municipio, lo que impactará el acceso a este servicio de más de 150,000 personas.

¡Saca los tambos! Si vives en alguna de las colonias afectadas por el corte de agua, te conviene tomar las precauciones necesarias para preservar este líquido indispensable para diversas labores diarias.

¿Dónde habrá cortes de agua en México en febrero? Fechas clave

A través de un comunicado, la CESPE reportó que el corte de agua obedece a trabajos de interconexión en el acueducto Morelos, que forman parte de un plan de mantenimiento y modernización de la red hídrica para mejorar la distribución a mediano y largo plazo.

El megacorte de agua se llevará a cabo del miércoles 11 de febrero al 14 de febrero.

No obstante, la recuperación del suministro a las familias de Ensenada será gradual, por lo que se prevé que el servicio quede normalizado hasta el jueves 19 de febrero.

Estas son las colonias afectadas por el megacorte de agua en Ensenada durante estos días:

2 de Septiembre

28 de Agosto

3 de Octubre

3er Ayuntamiento

Alisos

Altamar

Ampliación Moderna

Ampliación Peñitas

Ampliación Reforma

Ampliación VI Ayuntamiento

Appel Chacón

Azteca

Balcones de la Presa

Bella Vista

Benito Juárez

Bosque de los Olivos

Chapingo

Chapultepec

Colinas de la Joyita

Colinas de la Presa

Colinas de San Ángel I y II

Colinas del Magisterio

Colinas del Sol

Comercial Chapultepec

Coronitas

Cumbres de la Presa

Del Cedro

Echeverría

Ecolomas

Ejido Ruiz Cortines

El Sahuaral

El Sauzal

Emiliano Zapata

Empleados

Estado de México

Flores Magón

Fovissste

Recomendaciones para ahorrar agua en caso de megacorte del servicio de agua

Para enfrentar los cortes de agua en tu colonia y minimizar la afectación a tus actividades diarias, considera estos consejos:

Almacena agua suficiente en recipientes limpios antes del inicio del corte

en recipientes limpios antes del inicio del corte Distribuye el agua por prioridades, como higiene básica y cocina

Revisa el calendario de cortes de la CESPE para planear tus compras o tareas domésticas

Evita desperdiciar agua, incluso una vez que el servicio se restablezca, para no afectar la presión en tu zona

Tomar estas medidas te puede ayudar a sortear las interrupciones sin afectar tu rutina diaria.

