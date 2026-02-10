Alertan por megacorte de agua en México; fechas clave y lista de colonias afectadas este 11 de febrero
En la segunda semana de febrero, se realizará un corte de agua programado que afectará a cientos de familias mexicanas.
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), en el estado de Baja California, programó un megacorte de agua potable, en febrero, que afectará a al menos 92 colonias de dicho municipio, lo que impactará el acceso a este servicio de más de 150,000 personas.
¡Saca los tambos! Si vives en alguna de las colonias afectadas por el corte de agua, te conviene tomar las precauciones necesarias para preservar este líquido indispensable para diversas labores diarias.
¿Dónde habrá cortes de agua en México en febrero? Fechas clave
A través de un comunicado, la CESPE reportó que el corte de agua obedece a trabajos de interconexión en el acueducto Morelos, que forman parte de un plan de mantenimiento y modernización de la red hídrica para mejorar la distribución a mediano y largo plazo.
- El megacorte de agua se llevará a cabo del miércoles 11 de febrero al 14 de febrero.
No obstante, la recuperación del suministro a las familias de Ensenada será gradual, por lo que se prevé que el servicio quede normalizado hasta el jueves 19 de febrero.
Estas son las colonias afectadas por el megacorte de agua en Ensenada durante estos días:
- 2 de Septiembre
- 28 de Agosto
- 3 de Octubre
- 3er Ayuntamiento
- Alisos
- Altamar
- Ampliación Moderna
- Ampliación Peñitas
- Ampliación Reforma
- Ampliación VI Ayuntamiento
- Appel Chacón
- Azteca
- Balcones de la Presa
- Bella Vista
- Benito Juárez
- Bosque de los Olivos
- Chapingo
- Chapultepec
- Colinas de la Joyita
- Colinas de la Presa
- Colinas de San Ángel I y II
- Colinas del Magisterio
- Colinas del Sol
- Comercial Chapultepec
- Coronitas
- Cumbres de la Presa
- Del Cedro
- Echeverría
- Ecolomas
- Ejido Ruiz Cortines
- El Sahuaral
- El Sauzal
- Emiliano Zapata
- Empleados
- Estado de México
- Flores Magón
- Fovissste
Recomendaciones para ahorrar agua en caso de megacorte del servicio de agua
Para enfrentar los cortes de agua en tu colonia y minimizar la afectación a tus actividades diarias, considera estos consejos:
- Almacena agua suficiente en recipientes limpios antes del inicio del corte
- Distribuye el agua por prioridades, como higiene básica y cocina
- Revisa el calendario de cortes de la CESPE para planear tus compras o tareas domésticas
- Evita desperdiciar agua, incluso una vez que el servicio se restablezca, para no afectar la presión en tu zona
Tomar estas medidas te puede ayudar a sortear las interrupciones sin afectar tu rutina diaria.
