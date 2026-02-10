Lista de cambios que la Ley Federal del Trabajo podría tener en 2026

México podría vivir en 2026 una nueva ola de reformas laborales que modificarían la Ley Federal del Trabajo (LFT) y, con ello, la forma en que millones de empleados y empresas se relacionan en el día a día.

El mercado laboral en nuestro país enfrenta un periodo de transformaciones que podrían modificar de manera significativa la vida de millones de trabajadores si el Congreso de la Unión aprueba las iniciativas que están en discusión para 2026. Legisladores de distintas bancadas han presentado propuestas para reformar la LFT y ampliar derechos laborales.

¿Qué reformas tendrá la LFT en 2026?

1. Reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas

Una de las propuestas más destacadas —y de mayor impacto— es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El gobierno federal, con apoyo de sectores empresariales, sindicales y sociales, presentó un proyecto al Senado para que esta medida entre en vigor gradualmente a partir de mayo de 2026 y se complete en 2030. Bajo esta iniciativa, la jornada se reduciría dos horas por año sin que ello implique una disminución en el salario ni en las prestaciones de los trabajadores.

La medida busca beneficiar aproximadamente a 13.4 millones de trabajadores.

2. Permisos y licencias con goce de sueldo

Otra de las reformas propuestas está enfocada en ampliar derechos específicos para los trabajadores:



Permisos remunerados por luto o defunción de familiares: Se propone otorgar hasta cinco días con goce de sueldo en caso de fallecimiento de familiares cercanos

Se propone otorgar hasta cinco días con goce de sueldo en caso de fallecimiento de familiares cercanos Licencias de maternidad y paternidad equiparadas: Legisladores buscan que trabajadores que se conviertan en padres, ya sea por nacimiento, adopción o guarda, tengan derecho a una licencia de 12 semanas con goce íntegro de sueldo, con reconocimiento de antigüedad y estabilidad laboral.

Legisladores buscan que trabajadores que se conviertan en padres, ya sea por nacimiento, adopción o guarda, tengan derecho a una licencia de 12 semanas con goce íntegro de sueldo, con reconocimiento de antigüedad y estabilidad laboral. Descanso en fecha del cumpleaños: Existe también una iniciativa para reconocer el día de cumpleaños del trabajador como descanso obligatorio con goce de salario.

3. Días de descanso obligatorio y otros derechos laborales

Entre las propuestas que podrían discutirse se encuentra también:



La incorporación de fechas como el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, como jornada de descanso obligatorio con goce de sueldo para fomentar la convivencia familiar.

Reformas orientadas a garantizar el derecho a la desconexión digital, que impediría contactar al trabajador fuera de su jornada laboral salvo situaciones extraordinarias, y el impulso de pausas activas dentro de la jornada para cuidar la salud de las personas trabajadoras.

La discusión de estas reformas podría realizarse en el actual periodo de sesiones ya que es urgente resolver sobre la calidad de vida laboral en México, te mantendremos al tanto de su aprobación.

