Mueren 2 internos tras explosión en penal de Puerto Vallarta, Jalisco

Luego de que se diera a conocer que se registró una importante explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta , Jalisco, se confirmó que dos internos del penal perdieron la vida derivado de las lesiones generadas por el incidente este viernes 28 de noviembre.

Se señaló que fue en medio de la evacuación de los internos que se encontraban en el ala del penal afectada, que se percataron que dos de ellos no habían logrado salir de la zona, por lo cual iniciaron con los trabajos de emergencia y peritaje.

¿Qué pasó en el penal de Puerto Vallarta?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la explosión en el penal de Puerto Vallarta se originó en el taller de reciclado, lugar en el cual laboran los internos en la separación de plásticos.

Fue en ese momento que personal del centro penitenciario, activó los protocolos de seguridad para que la brigada interna de Protección Civil comenzara a controlar las llamas, esto al mismo tiempo que los internos eran evacuados del taller antes mencionado.

Se mencionó que fue un área de 160 metros cuadrados los afectados por el incendio, por lo cual elementos de las secretarías de Defensa y Marina, así como de la Guardia Nacional (GN) arribaron al punto para iniciar con las labores correspondientes.

Se reportaron varios lesionados tras explosión en el penal

Tras lograr controlar el fuego el interior del penal, los brigadistas de Protección Civil localizaron sin vida a dos de los internos que se encontraban en el taller, por lo cual se dio aviso a sus familiares y peritos.

Por otro lado, se mencionó que varios de los internos resultaron con heridas leves que no ameritaron el traslado a hospitales.

Autoridades investigan qué provocó la explosión

Es importante mencionar que hasta la noche del 28 de noviembre, no se ha dado a conocer el motivo que originó el incendio al interior del penal de Puerto Vallarta, por lo cual se mantendrán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

