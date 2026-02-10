Personas que sí o sí deben recoger su Tarjeta Bienestar durante febrero

Los nuevos beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar recibirán su Tarjeta Bienestar para que puedan acceder a sus apoyos económicos, informó la secretaria Ariadna Montiel.

La titular de la Secretaría de Bienestar recordó que el registro de las pensiones dirigidas a los adulos mayores y las mujeres de entre 60 y 64 años se abre cada dos meses y teniendo eso en cuenta ahora en febrero se entregarán las tarjetas para que los nuevos beneficiarios reciban su dinero.

¿Qué personas recibirán la Tarjeta Bienestar?

Las personas que recibirán la Tarjeta serán quienes se registraron a la Pensión Bienestar de Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar durante diciembre de 2025.

La Tarjeta se entregará del 10 al 14 de febrero y para saber el día y la hora exacta en que deberás presentarse al módulo correspondiente debiste haber recibido un SMS ( mensaje de texto) con información.

Pensiones del Bienestar

¿Cuándo se envió el mensaje para recibir la Tarjeta Bienestar?

El mensaje con el día y la hora para recoger la Tarjeta Bienestar fue enviado el domingo 9 de febrero, para garantizar que esta entrega se lleve a cabo de manera ordenada.

¿Quiénes pueden recibir la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores se entrega a las personas que ya cumplieron 65 años. Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar se otorga a las habitantes del país que van cumpliendo 60 años.

¿Cuánto recibirán los nuevos beneficiarios?

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores entrega un monto de 6 mil 400 pesos cada dos meses, mientras que la cantidad de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos, que se otorgan también cada bimestre.

