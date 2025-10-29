La CDMX también se quedan sin agua; purificadoras sufren el cierre de pozos en Edomex

Actualmente, se está viviendo una crisis de agua potable en el Estado de México que se ha trasladado a la Ciudad de México, ya que las purificadoras se han quedado sin suministro gracias a la "Operación Caudal".

En pocas palabras, las purificadoras utilizaban el servicio de pipas para tener agua y después revenderla como agua potable para rellenar garrafones. Ahora las pipas no tienen donde obtener el suministro y miles de personas han sido afectadas.

¿Qué es la "Operación Caudal" que ha dejado sin agua a varias alcaldías?

La Fiscalía del Estado de México realizó esta operación para cerrar el suministro o el acceso a más de 160 lugares de extracción, explotación y distribución ilegal del agua; de pozos en donde las pipas se llenaban y después revendían el agua.

Aseguran que grupos delictivos perforan los tubos y extraen el agua de manera ilegal para obtener el recurso y revenderlo, por lo que han cerrado el suministro de manera tajante en 48 municipios del Edomex.

Crisis de agua en el Edomex

Gracias a esto, cientos de purificadoras que ofrecen sus servicios en el Estado de México se han quedado sin suministro, ya que utilizaban ese servicio de las pipas para después vender el agua al público en general.

Así, desde hace un par de días se han registrado largas filas en las purificadoras, con algunas que han tenido que cerrar provisionalmente hasta encontrar una nueva fuente de agua que no sean las pipas.

Por su parte, los dueños de las pipas se han manifestado en diferentes puntos del Edomex para solicitar al gobierno que vuelvan a establecer el suministro o que puedan llegar a un acuerdo.

La CDMX también sufre por el cierre de pozos en Edomex

El golpe ha sido tan grande que ya se extendió a la Ciudad de México , específicamente, a las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en varias colonias donde se han quedado sin agua porque también utilizaban el servicio de pipas del Edomex.

Por ejemplo, algunas de las colonias afectadas en Iztapalapa son: San Miguel, Teotongo, Santiago Acahualtepec, Santa María Aztahuacán, Santa Crtuz Meyehualco, Buenavista, Tenorios y Xalpa.

