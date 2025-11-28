Las prioridades del 71% de los mexicanos que ya no son casarse, comprar casa o formar una familia

Los mexicanos han cambiado, pero no precisamente por gusto, sino por las condiciones económicas a las que ahora se enfrentan. Actualmente las prioridades no son casarse, tener hijos o formar una familia, de acuerdo con un estudio de IPSOS que es una de las empresas líderes mundiales en investigación de mercados.

De acuerdo con la multinacional de investigación, los mexicanos prefieren vivir el ahora, ya que el futuro económico y social son inciertos. Es importante recordar que la percepción sobre inseguridad y finanzas sanas, no es rubro que se apruebe desde hace varios años.

¿Cuál es la razón por la que los mexicanos no quieren casarse?

El estudio Global Trends 2025 indicó que este fenómeno no se limita a México, ya que en los 43 países analizados se detecta una tendencia conocida como “nuevo nihilismo", que implica no atarse a metas de largo plazo.

Pero en lo que respecta a México, esta tendencia es todavía mayor por el bajo crecimiento económico y la incertidumbre financiera. Los jóvenes, en particular, prefieren destinar sus ganancias en:

Viajes

Entretenimiento

Tecnología



¿Por qué los mexicanos deciden tener una vida libre?

En las respuestas , se ve reflejado lo que pasa con el mundo actualmente, ya que el optimismo global cayó siete puntos en el último año, mientras 59% de las personas aún confía en sí mismas y en su familia, en contraparte solo el 45% mantiene una visión positiva sobre su ciudad o comunidad.

Señalan que en México el futuro no ofrece certezas, lo que provoca un desgaste en la confianza hacia las instituciones y los mercados.

En la encuesta también destaca el papel de la tecnología en la vida de los jóvenes. A nivel global, 72% dice que no podría vivir sin internet y 71% cree que es clave para resolver los problemas actuales; sin embargo, el 56% de los encuestados asegura que el avance de la tecnología ya afecta su vida.

