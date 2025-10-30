Frente frío y evento norte dejarán tormentas y rachas fuertes de viento; pronostico del clima en México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico del país (SMN), dio a conocer que los pronósticos del clima en México para el jueves 30 de octubre prevén afectaciones por el frente frío número 11, así como por el evento Norte en entidades como Oaxaca y Chiapas.

A través de su informe semanal, el SMN señaló que el frente frío antes señalado se extenderá sobre la península de Yucatán provocando chubascos y lluvias fuertes en dicha zona, así como en los estados del sureste mexicano.

Por su parte, se señaló que el evento Norte prevalecerá con rachas fuertes de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora en estados como Oaxaca y Chiapas, así como entre 50 y 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y otras entidades.

Las autoridades de nuestro país mencionaron que se prevé el descenso de las temperaturas sobre estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana, esto por el ingreso de masa de aire polar que impulsará al sistema frontal.

¿En qué estados de México lloverá este jueves 30 de octubre?

De acuerdo con los pronósticos del clima en México, para este jueves 30 de octubre se prevén chubascos intensos en estados como Veracruz, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Además, se pronostican lluvias en las siguientes entidades:

Sinaloa

Durango

Estado de México

Puebla

Yucatán

Quintana Roo

Colima

Michoacán

Guerrero

Pronósticos de rachas fuertes de viento en México

En cuanto a las rachas de viento intensas para este jueves, se señaló que los estados afectados serán Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua y Durango.

También se prevé oleaje alto en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y en el golfo de Tehuantepec.

Máximas temperaturas durante el clima en México del 30 de octubre

Los estados que tendrán temperaturas entre los 30 y los 40°C son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronósticos de temperaturas bajas en el país

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

