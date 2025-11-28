Para estrenar zapatos; Flexi lanza descuentos para adultos mayores con INAPAM

Para este fin de año vienen las reuniones familiares y muchas personas aprovechan el pago del aguinaldo para comprar ropa y alistarse; para este 2025, la zapatería Flexi anunció un nuevo descuento para adultos mayores y aquí te contamos los requisitos.

En esta época los abuelos también obtienen los aguinaldos de sus pensiones, y afortunadamente además de los descuentos en las tiendas por el Black Friday y el Buen fin, también tienen accesos a nuevos descuentos como los del INAPAM.

¿Cuáles son los descuentos que ofrece Flexi para los adultos mayores?

Los adultos mayores tienen la oportunidad de tramitar la tarjeta del INAPAM cuya finalidad es promover el bienestar de las personas de 60 años o más con descuentos, beneficios, oportunidades laborales, acceso a programas de asistencia social, y servicios jurídicos y de salud.

Así las personas de edad avanzada pueden acceder a costos menores en productos, incluso asociados con el vestido y el calzado, por ello las zapaterías Flexi otorgaron este año un descuento del 10% de descuento en la compra de calzado en las sucursales participantes para aquellos que tengan su credencial.

¿Dónde aplica el descuento de Flexi para adultos mayores?

El convenio aplica en tiendas en los siguientes estados de la República: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes.

Descuentos y requisito para solicitar la credencial INAPAM

Existe una lista extensa de descuentos que ofrecen la credencial del INAPAM que puedes encontrar en el siguiente link; además para obtenerla los adultos deben conseguir los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento.

Identificación Oficial Vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico



