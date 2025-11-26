SEP suspende clases por heladas provocadas por el Frente Frío 16

El Frente Frío 16 llegó de manera intensa a México y debido a las heladas que ya provoca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió suspender clases en algunos estados para evitar enfermedades entre la comunidad estudiantil.

El Frente Frío traerá de todo a México, pues no solamente ocasionará frío en el país, sino también lluvias y una masa de aire polar. Además originará el evento de "Norte", fenómeno que tendrá rachas de viento de hasta 80 km/ horas y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura.

¿En qué estados no hay clases por el Frente Frío 16?

Puebla

La SEP de Puebla informó que después del alertamiento de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres por la llegada del frente frío, que bajará drásticamente el termómetro, se suspenderán las clases el jueves 27 de noviembre.

La suspensión de clases se aplicará para 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental que son de nivel básico, media superior y superior, es decir de preescolar, primaria y secundaria, preparatoria y universidad.

¿En dónde hay suspensión de clases?

Sierra Norte

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chiconcuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

Sierra Nororiental

Acateno

Atempan

Ayotoxco de Guerrero

Caxhuacan

Cuetzalan del Progreso

Cuyoaco

Chignautla

Huehuetla

Hueyapan

Hueytamalco

Hueytlalpan

Atlequizayan

Ixtepec

Jonotla

Nauzontla

Olintla

Tenampulco

Teteles de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Tuzamapan de Galeana

Xiutetelco

Yaonáhuac

Zacapoaxtla

Zaragoza

Zoquiapan

¿Cuándo se regresará a clases en Puebla?

El viernes 28 de noviembre, únicamente las y los estudiantes de educación media superior y superior, se reincorporarán a clases presenciales en el horario habitual. Los alumnos de nivel básico deberán esperar a los avisos de las autoridades o de sus escuelas.

