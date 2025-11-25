¡Atención, conductor! El engomado que descansa en CDMX y Edomex hoy martes

Si tienes que salir este martes 25 de noviembre, es importante que tomes en cuenta el calendario del Hoy No Circula , el programa impulsado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Te contamos cuáles son los carros que no circulan el día de hoy y cuál es el horario del programa Hoy No Circula, en el que no podrás usar tu auto si tiene un engomado de color rosa.

¿Qué carros no circulan el martes?

Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) están obligados a cumplir con el Hoy No Circula, pues se trata de un programa obligatorio que tiene el objetivo de reducir los contaminantes en el medio ambiente.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/UK98KRoTD8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 23, 2025

A partir de 1989 se implementó en la capital del país y en la zona metropolitana del Valle de México un calendario del Hoy No Circula que funciona todos los días de la semana. En el caso de los martes, los autos que tienen prohibido circular son los siguientes:

Engomado: rosa

Placas: Terminación en 7 y 8

Holograma: 1 y 2

¿A qué hora termina el hoy no circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios de la zona Metropolitana del Valle de México. Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2025, este programa obligatorio se aplica también en 30 municipios del Valle de Toluca.

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

El Hoy No Circula tiene un horario que se aplica igualmente en la CDMX como en el Edomex: desde las 5:00 a.m y hasta las 22:00 horas.

Es muy importante cumplir con las indicaciones de las autoridades del Medio Ambiente tanto en la capital como en el Edomex, para evitar costosas multas de tránsito que van de los $2,500 pesos a los $3000 pesos, además de la posible retención del vehículo.

