El fenómeno “Norte” bajará la temperatura en México y se junta con el frente frío este martes 25 de noviembre
El invierno comienza a ser más intenso en México y el fenómeno “Norte” se ha encargado de bajar las temperaturas en varios estados, haciendo más intenso el frente frío
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima del martes 25 de noviembre se identificará por bajas temperaturas en la mayor parte del país, gracias al frente frío 16 y al fenómeno "Norte".
De hecho, en algunas entidades todavía habrá algunas lluvias fuertes, como una despedida de la temporada este 2025, sin embargo, lo más destacado es que durante la madrugada y la noche habrá un descenso considerable de temperaturas con sensaciones intensas de frío.
¿Qué es el fenómeno Norte?
Se trata de algo que ocurre cuando una masa de aire frío se desplaza del norte al sur. En el caso de México, sucede cuando los estragos del frío de Estados Unidos y Canadá se extienden hasta nuestro país, aunque con una menor intensidad.
El fenómeno Norte suele estar acompañado de frentes fríos y de vientos intensos, que impulsan el aire polar que provoca una sensación de frío mucho más intensa en las zonas por las que pasa.
Estados afectados por el frente frío este 25 de noviembre
De acuerdo con el pronóstico del SMN, en los siguientes estados se esperan
temperaturas
heladas durante la madrugada, que podrían llegar incluso a los -5 grados:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
De igual manera, en los siguientes estados las temperaturas tendrán un descenso considerable, que pone en alerta a las autoridades: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.
Estados afectados por lluvias este 25 de noviembre
Aunque son pocos, el SMN también menciona que hay algunas entidades que deben prepararse para
lluvias
moderadas a fuertes durante la tarde, como es el caso de:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Coahuila
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Quintana Roo
