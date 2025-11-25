El fenómeno “Norte” bajará la temperatura en México y se junta con el frente frío este martes 25 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima del martes 25 de noviembre se identificará por bajas temperaturas en la mayor parte del país, gracias al frente frío 16 y al fenómeno "Norte".

De hecho, en algunas entidades todavía habrá algunas lluvias fuertes, como una despedida de la temporada este 2025, sin embargo, lo más destacado es que durante la madrugada y la noche habrá un descenso considerable de temperaturas con sensaciones intensas de frío.

¿Qué es el fenómeno Norte?

Se trata de algo que ocurre cuando una masa de aire frío se desplaza del norte al sur. En el caso de México, sucede cuando los estragos del frío de Estados Unidos y Canadá se extienden hasta nuestro país, aunque con una menor intensidad.

El fenómeno Norte suele estar acompañado de frentes fríos y de vientos intensos, que impulsan el aire polar que provoca una sensación de frío mucho más intensa en las zonas por las que pasa.

Estados afectados por el frente frío este 25 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico del SMN, en los siguientes estados se esperan temperaturas heladas durante la madrugada, que podrían llegar incluso a los -5 grados:



Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

De igual manera, en los siguientes estados las temperaturas tendrán un descenso considerable, que pone en alerta a las autoridades: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Estados afectados por lluvias este 25 de noviembre

Aunque son pocos, el SMN también menciona que hay algunas entidades que deben prepararse para lluvias moderadas a fuertes durante la tarde, como es el caso de:



Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Coahuila

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

