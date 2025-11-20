Una mujer muere en California luego de que la atropelló el camión de basura de su vecindario

Un trágico accidente se produjo en Santa Ana, California, cuando una mujer de 50 años fue atropellada por un camión de basura en un vecindario del condado de Orange. La policía de Santa Ana confirmó que la víctima murió en el lugar debido a la gravedad del impacto, informó ABC News.

El accidente ocurrió poco después de las 7 a.m., en la intersección de Shelton Street y West Bishop Street, mientras la mujer cruzaba la calle. Según los informes, el camión se dirigía hacia el sur por West Bishop Street cuando la golpeó, provocando su muerte inmediata.

El suceso se registró cerca de la escuela primaria Pio Pico, reportó LA Times , por lo que el hecho generó alarma entre los niños y las familias que se encontraban en el área durante el accidente. La presencia de estudiantes en las inmediaciones aumentó la preocupación por la seguridad en el vecindario.

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana activó un equipo de crisis para brindar apoyo a los líderes escolares, maestros y testigos del incidente, asegurando atención psicológica y acompañamiento a quienes presenciaron el trágico hecho.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Reacciones y medidas tras el accidente

Las autoridades locales instaron a la comunidad a extremar precauciones al transitar por el vecindario, especialmente cerca de escuelas y zonas residenciales donde circulan vehículos pesados.

La policía de Santa Ana inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, incluyendo si hubo algún factor de negligencia por parte del conductor del camión.

El camión de basura involucrado pertenece a la empresa encargada del servicio municipal de recolección, y sus operadores están cooperando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Los vecinos expresaron su consternación ante la tragedia y solicitaron a las autoridades locales revisar las medidas de seguridad vial, como señalización, límites de velocidad y cruces peatonales en zonas cercanas a escuelas y parques.