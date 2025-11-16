inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Nota

Explosión en plena zona hotelera de Mazatlán deja personas muertas y heridas

El funcionario José Luis Arreola Montoya mencionó que la explosión en Mazatlán no se trató de un accidente; llamas se elevaron varios metros.

explosion_mazatlan.jpg
Bomberos Mazatlán/Facebook
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

Una fuerte explosión se registró en un restaurante ubicado en plena zona hotelera de Mazatlán , Sinaloa, provocando pánico entre turistas y locatarios. El incidente cobró la vida de al menos tres personas, mientras que dos resultaron heridas.

Los hechos se registraron por la noche del sábado 15 de noviembre en una taquería ubicada en la colonia palos Prietos, en la avenida del Mar, esquina de calle Ferrusquilla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la explosión en Mazatlán?

En un video que ya se viralizó rápidamente se puede observar cómo tres vehículos, entre ellos una patrulla, se encuentran cerca de la zona del incendio cuando se registra una fuerte explosión, la cual provoca que las llamas se eleven varios metros.

En otros videos se puede observar cómo una persona sale de las llamas y corre por la calle debido a que se está incendiando. Algunas personas que se encuentran a su alrededor lo tratan de apoyar.

Colectivos descubren 11 fosas clandestinas en Mazatlán, Sinaloa

[VIDEO] Colectivos de búsqueda hallan 11 fosas clandestinas en Mazatlán, Sinaloa, restos óseos fueron descubiertos en Mármol y Ceuta; autoridades ya investigan.

¿Cuáles fueron las causas de la explosión?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, un desperfecto en una instalación de gas habría sido provocado una fuga y después un incendio. Las llamas alcanzaron un dos tanques de gas dentro del local, por lo que se registró una fuerte explosión.

Sin embargo, José Luis Arreola Montoya, dirigente del PRI en Mazatlán, mencionó que la explosión no se trató de un accidente, pues es un negocio quemado por la delincuencia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.    Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp   y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx