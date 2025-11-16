Explosión en plena zona hotelera de Mazatlán deja personas muertas y heridas

Una fuerte explosión se registró en un restaurante ubicado en plena zona hotelera de Mazatlán , Sinaloa, provocando pánico entre turistas y locatarios. El incidente cobró la vida de al menos tres personas, mientras que dos resultaron heridas.

Los hechos se registraron por la noche del sábado 15 de noviembre en una taquería ubicada en la colonia palos Prietos, en la avenida del Mar, esquina de calle Ferrusquilla.

Explosión en taquería de #Mazatlan deja tres personas sin vida



Una explosión seguida de un incendio al interior de una taquería ubicada en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán, dejó este sábado un saldo de tres personas fallecidas y varias más lesionadas, de acuerdo con… pic.twitter.com/MQtrKQKM13 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 16, 2025

¿Cómo fue la explosión en Mazatlán?

En un video que ya se viralizó rápidamente se puede observar cómo tres vehículos, entre ellos una patrulla, se encuentran cerca de la zona del incendio cuando se registra una fuerte explosión, la cual provoca que las llamas se eleven varios metros.

En otros videos se puede observar cómo una persona sale de las llamas y corre por la calle debido a que se está incendiando. Algunas personas que se encuentran a su alrededor lo tratan de apoyar.

¿Cuáles fueron las causas de la explosión?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, un desperfecto en una instalación de gas habría sido provocado una fuga y después un incendio. Las llamas alcanzaron un dos tanques de gas dentro del local, por lo que se registró una fuerte explosión.

Sin embargo, José Luis Arreola Montoya, dirigente del PRI en Mazatlán, mencionó que la explosión no se trató de un accidente, pues es un negocio quemado por la delincuencia.

Queman negocio por el malecon y no fue accidente, ayer en Prados del Sol en una tiendita quemaron una moto, así este @GobDMazatlan que no da seguridad a Mazatlán. pic.twitter.com/jRU5IYgBrp — José Luis Arreola Montoya (@JLuisArreola9) November 16, 2025

