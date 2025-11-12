Lluvia congelante, el peligro invisible durante los frentes fríos que podría llegar a México en 2025

Con el inicio de la temporada de frentes fríos 2025-2026 , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua advirtió sobre la presencia de fenómenos invernales como heladas, caída de nieve, agua nieve y la posible aparición de lluvia congelante.

Esta última es una de las más peligrosas por los riesgos que implica para la población; sin embargo, no es muy habitual o conocida en todo el país, es por es que aquí te explicamos qué es.

Se pronostican #Temperaturas mínimas de -10 a -0 grados #Celsius con #Heladas en regiones de 16 estados de #México.



Temperaturas mínimas previstas para este día.⬇️ pic.twitter.com/PC1YcdQtsN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2025

¿Qué es la lluvia congelante?

La lluvia congelante o lluvia helada es un tipo de precipitación que cae en forma líquida, pero a temperaturas por debajo de los 0 °C. Cuando toca una superficie fría —como el pavimento, vehículos o tendidos eléctricos— se congela de inmediato, formando una capa de hielo invisible que puede provocar accidentes o daños materiales.

Aunque este fenómeno es más común en regiones del norte del continente, el SMN no descarta que las masas de aire polar que acompañan los frentes fríos podrían generar condiciones similares en zonas altas del norte y centro del país.

Lo anterior, especialmente en entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila, Puebla, el Estado de México y Tlaxcala, donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C.

¿Podría llegar a México?

En México, la lluvia congelante no es habitual, pero no se descarta su presencia en áreas montañosas o con altitudes superiores a los tres mil 500 metros sobre el nivel del mar, como el Nevado de Toluca o el Iztaccíhuatl, donde ya se han registrado episodios de agua nieve y heladas severas durante inviernos anteriores.

El SMN subraya que este tipo de fenómenos pueden presentarse de forma aislada, especialmente cuando coinciden masas de aire húmedo y corrientes frías provenientes del norte.

Alertas púrpuras por bajas temperaturas

La Conagua y Protección Civil tienen en el país alertas púrpura , activas principalmente en estados del norte y centro del país, por el descenso drástico de temperatura, con posibles registros de hasta -10 °C en zonas serranas.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante posibles carreteras congeladas, heladas matutinas y niebla densa.

Recomendaciones para la población ante la lluvia helada

Evita conducir en carreteras resbaladizas o con hielo

en carreteras resbaladizas o con hielo Usa ropa térmic a, bufanda, guantes y gorro

a, bufanda, guantes y gorro Protege tuberías, llaves y tanques de gas del frío

del frío Mantén ventilados los espacios cerrados al usar calefactores

al usar calefactores Revisa reportes del SMN y Protección Civil antes de salir de casa

Las autoridades llaman a mantenerse informados y seguir las medidas preventivas ante los frentes fríos que continuarán afectando al país durante los próximos meses.

