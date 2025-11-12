Aplicarán tenencia para todos y en todo el país; así es la propuesta de Morena

Desde la Cámara de Diputados, Morena impulsa una reforma fiscal que reaviva viejos debates, extender la tenencia vehicular a todos los estados y actualizar el impuesto predial bajo un plan nacional. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, asegura que esta medida “fortalecerá las finanzas locales”. Sin embargo, especialistas y opositores advierten que significará más carga para los ciudadanos, sobre todo en estados donde el impuesto ya fue eliminado, como Morelos.

La propuesta pretende modernizar los catastros municipales y crear una base común para recaudar más sin depender del gobierno federal. El problema, según analistas del PAN, es que el dinero no necesariamente se traduce en mejores servicios, sino en una recaudación centralizada y poco transparente.

¿Qué propone Morena exactamente?

El plan morenista busca dos ejes:



Un programa nacional de modernización catastral —para actualizar registros de propiedades—

La reinstauración de la tenencia obligatoria

Los ingresos, promete el partido, se destinarían a infraestructura y movilidad, aunque no existen mecanismos claros de supervisión.

Estados que eliminaron la tenencia vehicular

En Morelos, la tenencia fue eliminada hace más de una década. Su posible regreso encendería el descontento ciudadano, pues miles de conductores migraron sus placas para evitar el pago. Con la propuesta de Morena, esto ya no sería posible, afectando tanto a particulares como a pequeños negocios.

Otros estados afectados que eliminaron la tenencia y se verían afectados son:



Baja California Sur eliminado en 2011

Campeche eliminado en 2015

Chiapas eliminado en 2015

Chihuahua eliminado en 2011

Coahuila eliminado en 2019

Durango eliminado en 2013

Jalisco eliminado en 2012

Michoacán eliminado en 2019

Nayarit eliminado en 2017

Puebla eliminado en 2018

Quintana Roo eliminado en 2011

San Luis Potosí eliminado en 2015

Sinaloa eliminado en 2016

Sonora eliminado en 2015

Yucatán eliminado en 2016

Zacatecas eliminado en 2014

El rezago catastral y la excusa del predial

Morena argumenta que solo mil 628 municipios tienen padrones digitales y que modernizar el catastro permitiría recaudar mejor el predial. Sin embargo, críticos señalan que antes de aumentar impuestos, los gobiernos deberían transparentar el uso de recursos y reducir la corrupción en los registros.

¿Qué impacto tendría en los municipios?

De aprobarse, los estados recibirían entre 42 mil y 76 mil millones de pesos adicionales por la tenencia, pero a costa de los contribuyentes. Para muchos, la medida es más política que económica, es un intento de Morena por centralizar ingresos y consolidar control sobre las finanzas locales.

Aunque Morena lo presenta como una reforma para el desarrollo regional, la propuesta enfrenta escepticismo. Su aprobación implicaría el regreso de un impuesto impopular y la posibilidad de que el predial se use como herramienta de presión política.

