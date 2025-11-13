CFE anuncia apagón masivo de 11 horas; ¿a qué hora volverá la luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves 13 de noviembre se realizará un corte de energía eléctrica de hasta 11 horas en el norte de Mérida, Yucatán, debido a labores de modernización en la Glorieta “City Center”, una de las zonas con mayor actividad comercial y residencial de la capital yucateca.

El apagón se llevará a cabo de las 07:00 a las 18:00 horas, afectando principalmente a las áreas aledañas al distribuidor vial City Center, donde se ubican centros comerciales, restaurantes, oficinas y fraccionamientos residenciales.

¿A qué hora regresará la luz?

El suministro eléctrico está programado para reanudarse alrededor de las 18:00 horas del mismo jueves, una vez que concluyan los trabajos; no obstante, la CFE advirtió que el restablecimiento podría ser gradual, dependiendo del avance de las maniobras y de las condiciones climáticas.

¿Por qué habrá apagón masivo de la CFE en Mérida, Yucatán?

La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Yucatán informó que los trabajos están relacionados con maniobras técnicas de la paraestatal para mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.

“Durante este periodo se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. Agradecemos su comprensión ante las posibles molestias”, señaló la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales.

Zonas afectadas por el corte en Mérida

De acuerdo con la información oficial, las colonias y fraccionamientos cercanos a City Center , como Monterreal, Montebello, Altabrisa, San Ramón Norte y Temozón Norte, podrían experimentar interrupciones parciales o totales del suministro eléctrico.

También se verán impactados algunos centros comerciales y establecimientos de servicios ubicados en el corredor vial de Prolongación Montejo.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la CFE y del Gobierno del Estado, para evitar la difusión de información errónea sobre horarios o zonas adicionales de afectación.

Recomendaciones durante el apagón

La CFE y Protección Civil compartieron una serie de medidas para reducir riesgos y proteger los equipos eléctricos durante la suspensión del servicio:



Desconectar aparatos eléctricos y electrónicos para evitar daños por sobrecargas al restablecerse la energía

para evitar daños por sobrecargas al restablecerse la energía Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos por más tiempo

para conservar los alimentos por más tiempo Contar con linternas, baterías y radios portátiles para mantenerse informado

para mantenerse informado No manipular cables caídos o instalaciones eléctricas y reportar cualquier incidencia al 071 o mediante la aplicación CFE Contigo.

y reportar cualquier incidencia al 071 o mediante la aplicación CFE Contigo. En caso de que en el hogar haya personas que dependan de equipos médicos eléctricos, se recomienda notificarlo con anticipación a la CFE para recibir atención prioritaria

Las autoridades reiteraron su compromiso de mejorar la infraestructura eléctrica en la región y minimizar las afectaciones a los usuarios durante el mantenimiento programado.

