Las heladas están por llegar, el día más frío del invierno en México

El invierno entró de forma intempestiva a México; luego de largos días de lluvia, ahora el invierno se anuncia y las temperaturas han disminuido considerablemente en las primeras semanas del mes de noviembre.

Pero ahora nos esperan las temperaturas más complejas, pues de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la noche del viernes, un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México, asociado con una vaguada polar, lo que provocará lluvias fuertes, fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura.

Durante el sábado y domingo, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional, continuará asociado con una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando todavía más frío y caída de nieve.

¿Cuál es la temperatura más fría para diciembre en México?

Si bien es cierto que el invierno entra en el mes de diciembre, ya se sienten las heladas y de acuerdo con la cifras del Servicio Meteorológico nos esperan cifras muy por debajo de los cero grados que exigirán a los mexicanos cuidarse mucho del frío, ya que esas temperaturas provocan muertes.

De hecho la Secretaría de Salud de México en la temporada de frío 2024-2025 se reportaron 24 muertes a nivel nacional, por lo que este año el gobierno tomará medidas que deben seguir las personas para evitar tragedias.

Según cifras igual del año pasado la temperatura más helada en México ocurre en dos regiones en el norte, pues en el mes de diciembre fueron San Juanito, Chihuahua con -7.1 grados y la Rosilla, Durango con -11.6 grados en el termómetro.

¿Cuáles son los climas más fríos en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México la temperatura más fría fue de 3.4 grados en Topilejo en la alcaldía Tlalpan, mientras que en el Estado de México, la temperatura fue de 0.5 en Valle de Bravo y 1.1 Toluca.

