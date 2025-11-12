Lanzan vacantes laborales y prácticas profesionales para personas con discapacidad

Tener trabajo es fundamental para cubrir los gastos básicos y por ello, el gobierno de Chihuahua lanzó vacantes en diferentes áreas para personas con discapacidad y aquí te decimos cómo aplicar.

Lanzan vacantes para personas con discapacidad

Para fortalecer la inclusión productiva de sectores vulnerables, se publicaron algunas vacantes para personas con discapacidad y adultos mayores. En Chihuahua hay puestos para personas con formación en Derecho, Ingeniería en Sistemas y Diseño Gráfico.

En Ciudad Juárez puedes realizar prácticas profesionales para jóvenes que estén cursando las carreras de Ingeniería Automotriz, Industrial, en Manufactura, Mecatrónica, Logística o Mecánica.

También hay vacantes para que personas de entre 60 y 69 años trabajen como empacadores voluntarios en supermercados de los municipios Delicias, Meoqui y Parral.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Las personas que estén interesadas en integrarse a la plantilla laboral deberán comunicarse con el equipo de la Dirección de Grupos Vulnerables al teléfono (614) 429-33-00 extensión 17921.

Solo el 1.5% de empresas contrata a personas con discapacidad

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) solo el 1.5% de las empresas y negocios que operan en México contrata a personas con discapacidad.

De acuerdo con el análisis, las grandes empresas son las que tienen más planes de contratar a personas con discapacidad con un nivel de casi 10%. En el caso de los micronegocios solo el 3% incluye a este sector de la población.

El INEGI señala que en nuestro país hay al menos 8.8 millones de personas con discapacidad y de todos los que están en rango para trabajar, solo el 40.6% lo hace, es decir que 6 de cada 10 personas con discapacidad no tienen empleo. Los estados que más incluyen a este sector son:



Quintana Roo (11%)

Baja California (10.9%)

Querétaro (10.7%)

