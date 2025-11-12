Fechas y liga para descargar la boleta de calificaciones de la SEP del ciclo 2025-2026 en línea

Cada vez estamos más cerca del primer periodo de la entrega de calificaciones en todo México, por lo cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas y la liga en la cual se podrá descargar la boleta correspondiente a cada uno de los estudiantes en el país.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP será entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre, antes del último consejo técnico del año, que se llevará a cabo la entrega de calificaciones en los planteles de educación básica como preescolar, primaria y secundaria.

Cómo consultar las boletas de calificaciones de la SEP en línea [VIDEO] Conocer las calificaciones de tu hijo ahora es más sencillo pues solo deberás ingresar al Siged y con el CURP podrás descargar el documento con todos los datos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Liga para descargar la boleta de calificaciones de la SEP 2025-2026

En pleno 2025 la SEP ya cuenta con la opción de conocer los resultados de la boleta de calificaciones de cada alumno en línea, por lo cual para saber el desempeño académico de los estudiantes lo único que se debe hacer es ingresar al siguiente enlace del Sistema de Gestión Educativa (SIGED).

Vale la pena mencionar que esta es una plataforma digital que se encarga de recopilar, organizar y difundir la información académica de los estudiantes, docentes y planteles educativos a lo largo y ancho del país.

Pasos y requisitos para descargar las boletas de calificaciones de la SEP

Para conocer los resultados en las boletas de calificaciones lo único que se tiene que hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la liga del SIGED antes proporcionada

Introduce la CURP del alumno

Coloca la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo

Seleccionar “consultar boleta” y posterior a ello, dar clic en “descargar archivo”

Es importante mencionar que la misma SEP solicita a los padres de familia verificar que la información y datos de cada alumno estén correctos, pues de lo contrario se deberán emitir las aclaraciones correspondientes ante las autoridades de los planteles.

Otras formas de consultar las calificaciones de los alumnos en México

Más allá de la opción de descargar en línea los resultados académicos de los alumnos, es importante mencionar que la boleta de calificaciones también se puede entregar de manera presencial dentro de los planteles educativos en las fechas antes señaladas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.