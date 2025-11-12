Cancelan el Desfile Cívico del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán por ola de violencia

El ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, confirmó la cancelación del Desfile Cívico conmemorativo de la Revolución Mexicana 2025, decisión tomada tras la creciente ola de violencia que sacude la región. La medida busca resguardar a miles de asistentes, estudiantes y familias que cada año participan en este evento histórico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El anuncio llega pocos días después del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, ocurrido el 1º de noviembre durante el Festival de las Velas. La autoridad local explicó que esta suspensión es tanto una medida de seguridad como un gesto de respeto y duelo hacia el alcalde fallecido.

¿Por qué se canceló el desfile?

El Ayuntamiento informó que la decisión obedece a los “episodios de inseguridad” registrados recientemente. En su comunicado oficial, destacó que la prioridad es “salvaguardar la integridad de los uruapenses” y evitar riesgos durante un acto público de gran convocatoria. Esta no es la primera vez que el municipio adopta medidas preventivas durante las fiestas patrias de septiembre también fueron suspendidas por motivos similares.

La cancelación refleja la tensión que vive la región, donde los enfrentamientos entre grupos delictivos generaron un clima de incertidumbre y miedo entre la población.

Un homenaje simbólico a Carlos Manzo

Más allá de la seguridad, la suspensión del desfile se presenta como un homenaje al alcalde Carlos Manzo, asesinado a inicios de mes. Las autoridades municipales afirmaron que el gesto busca honrar su legado y compromiso con la transparencia y el desarrollo local.

La actual alcaldesa interina, Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Manzo, prometió continuar con sus proyectos y fortalecer las medidas de protección ciudadana.

Carlos Manzo fue atacado a balazos por un joven de 17 años al finalizar el Festival de las Velas. El agresor fue abatido por escoltas del edil, pero el crimen dejó múltiples interrogantes. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la posible participación de grupos criminales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

República MX: a 4 días del asesinato de Carlos Manzo [VIDEO] La sociedad civil, líderes de opinión e influencers como Luisito Comunica han volcado en redes su dolor y frustración ante el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

El caso puso de relieve la vulnerabilidad de los servidores públicos en Michoacán, donde los homicidios de alcaldes y candidatos siguen siendo una preocupación recurrente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.