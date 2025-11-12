Lista de estados que serán congelados por el frente frío 14 al impactar en México

La temporada en la que hay que sacar la cobija de tigre, los guantes, las bufandas y las chamarras ya llegó y en México se espera que este invierno pegue con mucha fuerza. Esta semana se presentó un fenómeno que impactó directamente en el clima provocando bajas temperaturas. Pero si creías que eso era todo, te equivocas, pues no vamos ni a la mitad y este jueves se espera que entre el frente frío número 14 causando que los termómetros bajen sus marcas hasta en -15 grados.

En la imagen se explican, los sistemas #Meteorológicos que determinarán las condiciones del tiempo en #México, durante este día ⬇️ pic.twitter.com/0UsW3aLZXu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2025

Estados donde impactará con más fuerza el frente frío 14

Varios estados del país sufrirán los estragos del frente frío 14 y en algunas las temperaturas bajarán a niveles de heladas:

Chihuahua

Durango

Baja California

Sonora

Coahuila



Según lo dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional, los 5 estados del norte del país mencionados en la lista anterior, serán los que perciban mucho más fuerte el frío que provoque este fenómeno. Si vives en esa parte de México o conoces a alguien que sí, deben tomar precauciones y estar atentos a las recomendaciones de las autoridades para evitar complicaciones causadas por el frío.

¿Cuántos frentes fríos habrá en la época invernal?

Los pronósticos del SMN indican que en esta temporada habrán 37 frentes fríos en México , ya llevamos algunos, sin embargo, lo mejor para los del team frío apenas está por venir. Cabe mencionar que se prevé que esto se alargue hasta el mes de mayo de 2026 donde se esperan que lleguen los últimos 3 fenómenos de este tipo a México.

Las autoridades recomiendan las siguientes acciones para combatir la temporada de frío:

Abrigarse adecuadamente (utilizando el método de la cebolla con varias prendas)

Cubrir rostro y cabeza al salir a las calles,

Tomar bebidas calientes

Evitar cambios bruscos de temperatura

Nunca utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la vivienda, ya que generan monóxido de carbono

Mantener especial atención en grupos vulnerables como son los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y menores

