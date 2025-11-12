¿Hay desabasto? Estados que tendrán racionamiento de gas LP en plenas heladas a partir de esta fecha

Cinco estados de México tendrán racionamiento de gas lp en plena temporada invernal durante varios días, lo que ha preocupado a varias familias mexicanas, ya que las temperaturas son realmente bajas en algunas regiones.

La advertencia proviene de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas),que explicó que se está trabajando a marchas forzadas en medio de cambios logísticos.

¿En qué estados habrá racionamiento?

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

¿Por qué habrá racionamiento de gas lp?

De acuerdo con la presidenta de Amexgas, Rocío Robles, no será un desabasto, sino un racionamiento que durará pocos días debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) presenta una serie de retrasos en la entrega de combustible a distribuidores.

Hay que señalar que Pemex provee el 80% del gas lp a repartidores, sin embargo se ha retrasado en algunas entregas a consecuencia de su infraestructura y logística.

¿A partir de cuándo aplicará el racionamiento de gas lp?

De acuerdo con la información que se ha proporcionado, el racionamiento de este combustible se podría realizar en los siguientes 15 días, es decir, del 13 al 29 de noviembre.

¿Qué dijo Pemex sobre el abastecimiento de gas lp?

Mientras el Gremio Gasero Nacional expresó su preocupación por un desabasto, Pemex aseguró que se garantizará el abastecimiento de distribución de gas lp en México.

📍Garantizado el abastecimiento y distribución de gas LP



Tarjeta Informativa: https://t.co/4ySTKXIbog pic.twitter.com/rPoCAiAWG1 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 12, 2025

