Aprovecha lo que queda de la quincena en este Martes de Frescura de Walmart 11 de noviembre
¡Ya está aquí! Walmart consciente a los clientes con precio y calidad hoy Martes de Frescura; consume las frutas y verduras de temporada.
Con el objetivo de que aguante un poco más tu dinerito, el Martes de Frescura llegó a Walmart hoy 11 de noviembre a todas las sucursales, donde podrás encontrar la mejor calidad y precio en frutas y verduras.
Aún falta para que paguen la quincena, es por ello que Walmart entiende a la economía de las familias mexicanas y las consciente con ofertas en los alimentos básicos como lo son frutas, verduras, pollo, pescado y carne de res.
¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo
- Papa blanca alta: 29.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
- Ejote: 59 pesos el kilo
- Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
- Zanahoria:17.90 pesos el kilo
- Chayote: 38.90 pesos el kilo
- Lechuga romana: 19.90 pesos el kilo
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
- Calabaza de castilla: 9.90 pesos el kilo
- Coco de agua por pieza: 44.90 pesos el kilo
- Tuna roja: 41.90 pesos el kilo
- Tejocote: 46.90 pesos el kilo
- Chicozapote: 79 pesos el kilo
- Caña: 29.90 pesos el kilo
- Malanga: 59 pesos el kilo
- Perón golden Chihuahua: 29. 90 pesos el kilo
- Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo
