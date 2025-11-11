inklusion.png Sitio accesible
Aprovecha lo que queda de la quincena en este Martes de Frescura de Walmart 11 de noviembre

¡Ya está aquí! Walmart consciente a los clientes con precio y calidad hoy Martes de Frescura; consume las frutas y verduras de temporada.

Mejores ofertas en el Martes de Frescura hoy 11 de noviembre
Adriana Juárez/adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Con el objetivo de que aguante un poco más tu dinerito, el Martes de Frescura llegó a Walmart hoy 11 de noviembre a todas las sucursales, donde podrás encontrar la mejor calidad y precio en frutas y verduras.

Aún falta para que paguen la quincena, es por ello que Walmart entiende a la economía de las familias mexicanas y las consciente con ofertas en los alimentos básicos como lo son frutas, verduras, pollo, pescado y carne de res.

¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?

  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo
  • Papa blanca alta: 29.90 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo
  • Ejote: 59 pesos el kilo
  • Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
  • Zanahoria:17.90 pesos el kilo
  • Chayote: 38.90 pesos el kilo
  • Lechuga romana: 19.90 pesos el kilo

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

  • Calabaza de castilla: 9.90 pesos el kilo
  • Coco de agua por pieza: 44.90 pesos el kilo
  • Tuna roja: 41.90 pesos el kilo
  • Tejocote: 46.90 pesos el kilo
  • Chicozapote: 79 pesos el kilo
  • Caña: 29.90 pesos el kilo
  • Malanga: 59 pesos el kilo
  • Perón golden Chihuahua: 29. 90 pesos el kilo
  • Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo

