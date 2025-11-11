Aprovecha lo que queda de la quincena en este Martes de Frescura de Walmart 11 de noviembre

Con el objetivo de que aguante un poco más tu dinerito, el Martes de Frescura llegó a Walmart hoy 11 de noviembre a todas las sucursales, donde podrás encontrar la mejor calidad y precio en frutas y verduras.

Aún falta para que paguen la quincena, es por ello que Walmart entiende a la economía de las familias mexicanas y las consciente con ofertas en los alimentos básicos como lo son frutas, verduras, pollo, pescado y carne de res.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las ofertas en verduras este Martes de Frescura?

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo

Jitomate saladet: 12.90 pesos el kilo

Papa blanca alta: 29.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 39.90 pesos el kilo

Ejote: 59 pesos el kilo

Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo

Zanahoria:17.90 pesos el kilo

Chayote: 38.90 pesos el kilo

Lechuga romana: 19.90 pesos el kilo

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Calabaza de castilla: 9.90 pesos el kilo

Coco de agua por pieza: 44.90 pesos el kilo

Tuna roja: 41.90 pesos el kilo

Tejocote: 46.90 pesos el kilo

Chicozapote: 79 pesos el kilo

Caña: 29.90 pesos el kilo

Malanga: 59 pesos el kilo

Perón golden Chihuahua: 29. 90 pesos el kilo

Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.