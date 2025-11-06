Bloqueadas: Las calles cerradas por la megamarcha de transportistas en Edomex este viernes 7 de noviembre

Las calles del Estado de México (Edomex) estarán paralizadas este viernes 7 de noviembre, con afectaciones en puntos clave del municipio de Ecatepec. Esto gracias a la megamarcha que fue convocada por la Alianza Mexicana de Transportistas AC (AMOTAC).

Anunciaron el bloqueo dese hace días, con una marcha en la que pretenden denunciar los abusos, las extorsiones y los autos de corrupción de los que han sido víctimas por parte de las autoridades, exigiendo al gobierno federal acciones específicas para que no vuelva a ocurrir.

Hora de la megamarcha de transportistas en Edomex

Por si fuera poco, la mega marcha comenzará desde temprano, ya que según el comunicado de AMOTAC, la movilización comenzará desde las 08:00 am, afectando a conductores que transitan para ir a su trabajo o para ir a la escuela.

Calles cerradas por la mega marcha de transportistas en Edomex

Asimismo, los organizadores también informaron los puntos específicos en donde van a marchar , lugares que van a cerrar y en donde avanzarán poco a poco:



Caseta San Cristóbal , en la autopista México-Pachuca

, en la autopista México-Pachuca Central de Abastos, en la Texcoco-Lechería

Vía López Portillo , cerca del DIF Ecatepec

, cerca del DIF Ecatepec Palacio Municipal de San Cristóbal (en av. Insurgentes)

Rutas alternas por bloqueos en la megamarcha de Edomex

Las autoridades piden a la población evitar transitar por las zonas mencionadas y por eso han recomendado tomar rutas alternas, como lo son:



Av. Central

Circuito Exterior Mexiquense

AMOTAC INFORMA



MANIFESTACION EN ECATEPEC ANTE EL AUMENTO DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PÚBLICA DE ECATEPEC @delfinagomeza @azucenacisneros @Alerta_Ecatepec @Ecatepec @DSPyTEcatepec @GN_MEXICO_ @SEGOB_mx pic.twitter.com/BDMuEZRuIP — AMOTAC ESTADO DE MEXICO Y CIUDAD DE MEXICO (@NeriSantiago15) November 4, 2025

¿Por qué realizan la megamarcha de transportistas?

De acuerdo con los líderes del movimiento, buscan exigirle a la alcaldesa Azucena Cisneros la destitución de Luis Enrique Serna, director de Tránsito del municipio de Ecatepec , ya que, señalan, encabeza una red de extorsión contra el transporte de carga.

Denuncian que los conductores son detenidos arbitrariamente y son forzados a pagar cantidades que van de los 30 a los 200 mil pesos, afectando al sector, siendo extorsionados por las mismas autoridades.

