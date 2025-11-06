Todo sobre el programa “Empleo Construyendo el Futuro” que da hasta 34 mil pesos a sus beneficiarios

En los últimos meses los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí sufrieron graves daños por las lluvias , por lo que el Gobierno ha impulsado varios proyectos para ayudar a su recuperación. Uno de los más destacados es el de "Empleo Construyendo el Futuro", que puede dar hasta 34 mil pesos.

Fue la misma secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien dio los primeros detalles sobre este nuevo programa, señalando que será exclusivo para recuperar las zonas cerranas de las entidades que fueron afectadas por las lluvias.

¿Cómo es el programa de "Empleo Construyendo el Futuro"?

El objetivo de este programa es claro: Arreglar las vialidades de los estados que fueron afectados por las lluvias y, al mismo tiempo, darle trabajo a los habitantes de la zona, garantizando, al menos, que reciban el salario mínimo .

El programa tendrá una duración de cuatro meses, del mes de noviembre 2025 a febrero del 2026. Se estima que 50 mil personas se inscriban y todas ellas puedan recibir un salario mensual de 8 mil 500 pesos, lo que se convertirá en 34 mil considerando todas las entregas que habrá.

Por si fuera poco, en este programa no existe un límite de edad y aplica para todas las personas que viven en los estados que fueron afectados, garantizándoles un trabajo durante cuatro meses.

¿Cómo inscribirse al programa "Empleo Construyendo el Futuro"?

Como se mencionó, los interesados simplemente deben de ser mayores de edad y vivir en alguno de los estados afectados (Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro o San Luis Potosí) y acudir a su módulo de Secretaria del Bienestar más cercano con los siguientes documentos:



Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Identificación oficial vigente

oficial vigente Comprobate de domicilio

