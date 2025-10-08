Integrantes de la CNTE toman la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla
Los integrantes de la CNTE se encuentran dando paso libre a los automovilistas en la autopista México-Puebla; exigen diálogo con autoridades locales.
- Alrededor de las 12:00 horas iniciaron los bloqueos de la CNTE
- Los integrantes de la coordinadora tomaron la caseta de San Marcos en la México-Puebla
- En un inicio se organizaron cierres y bloqueos de la CNTE
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- Los integrantes de la CNTE optaron por abrir el paso en varias casetas
- Exigen basificación y pago de salarios
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.