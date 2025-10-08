Integrantes de la CNTE toman la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla

Alrededor de las 12:00 horas iniciaron los bloqueos de la CNTE

Los integrantes de la coordinadora tomaron la caseta de San Marcos en la México-Puebla

En un inicio se organizaron cierres y bloqueos de la CNTE

Los integrantes de la CNTE optaron por abrir el paso en varias casetas

Exigen basificación y pago de salarios

