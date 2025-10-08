inklusion.png Sitio accesible
Integrantes de la CNTE toman la caseta de San Marcos en la autopista México-Puebla

Los integrantes de la CNTE se encuentran dando paso libre a los automovilistas en la autopista México-Puebla; exigen diálogo con autoridades locales.

Publicado por: Yael Toribio

  • Alrededor de las 12:00 horas iniciaron los bloqueos de la CNTE
  • Los integrantes de la coordinadora tomaron la caseta de San Marcos en la México-Puebla
  • En un inicio se organizaron cierres y bloqueos de la CNTE

  • Los integrantes de la CNTE optaron por abrir el paso en varias casetas
  • Exigen basificación y pago de salarios

Edomex
