Adiós al cobro automático; así funciona nueva ley que protege a usuarios de streaming en México

¿Se te pasó la fecha de cancelar y te cobraron la suscripción ? No te preocupes, eso ya no ocurrirá más en México, pues el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a las empresas a notificar, con al menos cinco días de anticipación, antes de renovar suscripciones o servicios digitales.

No volverás a perder dinero pagando una suscripción que ya no querías, pues a partir de este miércoles 5 de noviembre, los usuarios de servicios digitales ya pueden cancelar suscripciones, membresías o servicios con cobros automáticos de forma inmediata y sin penalizaciones. Te contamos los detalles.

Aprueban nueva ley para cancelar suscripciones en México

Uno de los detalles que hace dudar a sus usuarios a la hora de contratar un servicio de streaming es la necesidad de autorizar los cobros automáticos o de aceptar los plazos forzosos para poder cancelar o hacer un cambio de plan.

El @senadomexicano aprobó por unanimidad la iniciativa que impulsé: “Un clic para cancelar”. Se publicará en el DOF y permitirá a las personas dar de baja suscripciones y membresías de cobro recurrente con un solo clic; sin trampas o letra chica. Conócela: https://t.co/Kg2Od5eTnu pic.twitter.com/yez9v92w0K — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 5, 2025

Precisamente por esto, la nueva ley que se enfoca en servicios como plataformas de streaming o de música busca garantizar transparencia en los montos, fechas de pago y renovación automática.

De acuerdo con la senadora de Morena, Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, “si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”.

¿Cómo funciona la nueva ley para cancelar suscripciones y cobros automáticos en México?

El dictamen aprobado adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala lo siguiente:

Que el proveedor informe de manera clara si el servicio implica cobros automáticos recurrentes , así como su periodicidad, monto y fecha de cobro.

, así como su periodicidad, monto y fecha de cobro. Que cualquier cobro recurrente requiere el consentimiento expreso e informado del consumidor.

requiere el consentimiento expreso e informado del consumidor. Que el consumidor deberá recibir una notificación al menos cinco días naturales antes de la renovación automática del servicio, para que tenga la posibilidad de cancelarlo.

al menos cinco días naturales del servicio, para que tenga la posibilidad de cancelarlo. Que el mecanismo de cancelación debe permitir al usuario darse de baja de manera inmediata, sin trámites engorrosos, cargos extra o penalizaciones injustificadas.

Si estás interesado en realizar unas de estas suscripciones en plataformas de streaming , ya sabes que cuentas con nuevos derechos y ante cualquier irregularidad o abuso puedes hacer tu denuncia en la línea de la Profeco, llamando al 55 68 87 22 desde la Ciudad de México y el área metropolitana, o al 01 800 468 87 22 desde el interior de la República.

