Iglesia Católica llama a no usar el término de corredentora al referirse a la Virgen María

La Virgen María ya no puede ser llamada corredentora según una petición de El Vaticano. De acuerdo con las autoridades de la Iglesia Católica , la madre de Cristo no es capaz de salvar las almas de los feligreses.

Este martes 4 de noviembre, El Vaticano publicó un documento titulado 'Mater Populi fidelis' (Madre del pueblo fiel, por su traducción en español) en el cual exhortan a evitar el uso del título de corredentora para referirse a la Virgen María. Te explicamos qué significa.

¿Qué significa que María es corredentora y por qué lo prohíbe la Iglesia?

El documento aprobado por el Papa León XIV, el pasado 7 de octubre, explica que la Virgen María tiene un papel subordinado a Cristo en la obra de redención; es decir, en la salvación de la humanidad del pecado.

De acuerdo con el líder de la nota doctrinal de El Vaticano, es importante entender cuál es el papel de la Virgen María, pues no funge como una corredentora. De acuerdo con la Iglesia Católica, la madre de Cristo no tiene la facultad de redimir o liberar junto a Cristo, quien según señala el texto “a la luz del misterio de Cristo como único Mediador y Redentor”.

El documento que cuenta con la firma del Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y de Mons. Armando Matteo, secretario de la Sección Doctrinal de este organismo del Vaticano señala que “reconocer el papel singular de María no significa colocarla en un plano paralelo a Cristo”, sino comprender su misión en dependencia total de Él y al servicio del misterio de la Encarnación y la Redención.

¿Qué significa que María es mediadora?

El Vaticano señala que Cristo es el único Mediador ante Dios, por lo que también solicita prudencia al usar este término para referirse a la Virgen María. La Iglesia Católica advierte que la Virgen María debe entenderse de modo estrictamente subordinado y participativo.

El texto de El Vaticano explica que la función de la Virgen María es como cooperadora en la Encarnación y en la fe, ya que María desempeñó una auténtica mediación al hacer posible la Encarnación del Hijo de Dios.Además, el texto introduce un nuevo término para explicar la relación entre Cristo y María: una mediación participada. Esto significa que aunque Cristo es el único mediador, permite que otros y especialmente María, participen en su obra de salvación.

El Vaticano advierte que cuando se intenta atribuir a María “funciones activas paralelas a las de Cristo” se pierde de vista su verdadera grandeza: “la de haber sido completamente receptiva a la gracia y dócil al Espíritu Santo”.

Finalmente, el documento del Vaticano señala que todos los fieles católicos pueden ser de alguna manera cooperadores de Dios, mediadores unos para con otros.

