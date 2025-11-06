¡Atención! CFE anuncia que habrá apagón masivo el viernes 7 de noviembre en estos lugares de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 7 de noviembre de 2025, se llevará a cabo un apagón masivo en Ahome, Sinaloa. Esta interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento necesarios y modernización de la infraestructura para garantizar la seguridad y calidad del suministro en la zona afectada.

En adn Noticias te proporcionamos todos los detalles para que tomes previsiones.

¿En qué parte de Sinaloa hay corte de luz hoy viernes 7 de noviembre 2025?

Personal técnico de la paraestatal estará ejecutando mantenimiento preventivo, pruebas eléctricas y mejoras al transformador de la subestación Mayocoba, por lo que es indispensable desenergizar las líneas de conducción.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión será temporal. Las comunidades afectadas por el apagón masivo serán:



Grullas Margen Izquierda

El Colorado

¿A qué hora no habrá luz hoy en Sinaloa?

La interrumpción en el servicio eléctrico será de 06:30 a 9:30 horas, es decir, el apagón masivo tendrá una duración estimada de tres horas. El restablecimiento del servicio está previsto una vez concluidos los trabajos.

La CFE exhortó a los usuarios a tomar las precauciones necesarias, especialmente en actividades que dependan del suministro eléctrico. Las labores tienen como objetivo mejorar la calidad del suministro y prevenir fallas futuras en el sistema eléctrico.

¿Qué hacer durante un apagón masivo de CFE?

Ante un apagón masivo , mantén la calma y desconecta aparatos electrónicos para protegerlos. Usa linternas en lugar de velas para evitar incendios, conserva la temperatura interior manteniendo puertas cerradas y ahorra batería del móvil. Infórmate a través de medios oficiales.

