Suspenden clases en estos estados por lluvias y brote de virus Coxsackie

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz (PC), informó que este miércoles 8 de octubre del 2025, se suspenden las clases en todos los niveles educativos del estado debido al mal clima.

La medida busca proteger la integridad de la comunidad estudiantil y prevenir riesgos ante posibles lluvias intensas, deslaves e inundaciones en distintas regiones del estado.

“Ante el pronóstico de temporal lluvioso para el estado de Veracruz, el Gobierno del Estado ha determinado la suspensión de clases este miércoles 8 de octubre de 2025 en los 212 municipios para todos los niveles educativos. A la población se le recuerda consultar los pronósticos meteorológicos en fuentes oficiales, y ante cualquier situación de riesgo reportarla al 911 para su atención”, inidicó en un comunicado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Suspenden clases en Los Cabos y La Paz por huracán Priscilla

Baja California Sur actualmente está siendo afectado por el huracán Priscilla, de categoría 1. Debido a esta situacion la Secretaría de Educación estatal mantiene la suspensión de actividades escolares para este 8 de octubre en los municipios de Los Cabos y La Paz.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno meteorológico se localizó aproximadamente a 310 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Asimismo originará lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur; chubascos (de 5 a 25 mm) en Sinaloa y Nayarit; viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit.

Además, se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 2.5 a 3.5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Colima.

En Los Cabos, donde las lluvias comenzaron desde la noche del lunes, las autoridades municipales activaron 21 albergues para resguardar a la población.

Suspenden clases en Nayarit

Ante los efectos del huracán Priscilla el Gobernador de Nayarit, Miguel Angel Navarro Quintero, anunció que no habra clases presenciales hoy miércoles 8 de octubre en todos los niveles escolares de:



Bahía de Banderas

Compostela

San Blas

Santiago Ixcuintla

Tuxpan

Tecuala

Acaponeta

Huajicori

Rosamorada

Ruiz

Suspenden clases por brote de virus Coxsackie

La Secretaría de Educación en Puebla decidió suspender las clases tras confirmarse un brote del virus Coxsackie en dos estudiantes del Centro Escolar Lázaro Cárdenas, ubicado en Izúcar de Matamoros.

Los contagios se registraron en dos salones, uno de preescolar y otro de primaria, por lo que el personal escolar procedió a desinfectar todas las aulas para evitar mayores riesgos.

Desde el 2 de octubre se implementó la suspensión de clases presenciales, y durante 10 días los alumnos continuarán sus actividades de manera remota, con el fin de controlar la propagación del virus y proteger la salud de la comunidad educativa.

Se informa que, ante el brote de virus Coxsackie detectado en dos salones de los niveles preescolar y primaria del Centro Escolar “Lázaro Cárdenas”, ubicado en el municipio de Izúcar de Matamoros, el personal de la institución realizó labores de desinfección en las aulas.



Las y… — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 7, 2025