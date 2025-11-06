Este es el costo por comer sano en México; promedio diario

Comer sano es clave para mantener una buena salud y nutrir a nuestro cuerpo de todo lo que necesita para rendir de forma correcta durante el día, pero es una tarea que pocos mexicanos pueden hacer, considerando el costo que tiene.

Aunque comer sano puede parecer una tarea "sencilla" hay dos factores que se deben tener en cuenta para lograrlo: 1) conocer cómo debe ser una dieta balanceada y 2) tener el ingreso económico para cubrirlo. Incluso podemos considerar un tercer factor, que es tener tiempo para cocinarlo.

¿Cómo es comer sano?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el promedio de una alimentación balanceada es de 2000 calorías al día, la cual debe tener verduras, grasas, frutas, leguminosas, alimentos de origen animal, lácteos y cereales. Dos mil calorías que deben estar divididas a lo largo del día en, al menos, tres comidas básicas, que son desayuno, comida y cena.

El ejemplo de una dieta balanceada por día puede ser: Desayunar dos huevos, frijoles y un vaso de leche; comer dos pechugas de pollo cocidas, con una ensalada que tenga jitomate, nopal, calabaza, acompañado de arroz y 3 tortillas; y cenar un bistec, acompañado con papas cocidas, un aguacate y 2 tortillas. A la par, consumir una fruta entre cada comida, que puede ser una manzana, una naranja, una pera y un larco etcétera.

¿Cuánto cuesta comer sano en México?

Este menú, en promedio diario para una persona, puede costar entre $115 y $145 pesos, lo que significa un gasto mensual superior a los $3400 pesos, esto considerando que la persona tiene tiempo para cocinar sus comidas y consigue buenos precios en un mercado o tianguis local.

El gran problema en México es que hay varios factores que hacen que millones de personas no puedan tener sus tres comidas al día, ya sea por falta de tiempo o de recursos económicos.

