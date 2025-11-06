¿Planeas darte una estirada? SEP permite verificar cédula de cirujanos plásticos

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas tienen como propósito realizar un cambio de imagen, algunos más radicales que otros ya que no están conformes con cómo se ven actualmente. Algunos planean someter a una cirugía estética, pero es importante saber en qué manos pondrán no solo su belleza, sino su salud.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la implementación de la Constancia de Situación Profesional el cual es un documento digital que permite a las personas que buscan "darse una estirada" consultar la cédula vigente de médicos cirujanos.

¿Cómo pueden conocer los pacientes la cédula de los cirujanos?

Con la herramienta, los pacientes pueden conocer el historial académico y las credenciales de los profesionistas, lo que resulta muy relevante ya que en muchas ocasiones las personas se dejan llevar por recomendaciones de actrices o cantantes sobre los cirujanos que los han operado.

La SEP señaló que este mecanismo responde al mandato de impulsar la mayor transformación digital y al cumplimiento de la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos y se puede encontrar en este link .

La Constancia no solo registra la cédula profesional, sino también la colegiación, microcredenciales, certificados y competencias, lo que fortalece la seguridad y autenticidad en el ejercicio profesional.

Con cédula se reducirán fraudes, señala la SEP

Además la medida busca reducir fraudes y falsificaciones, además de ofrecer una herramienta confiable de verificación para instituciones, empresas y hasta pacientes.

El documento sustituye procesos en papel y funcionará como un currículum profesional digital verificable, que favorecerá la empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas. Indicó que su diseño permite reconocer formalmente las capacidades, habilidades y conocimientos específicos adquiridos por las personas profesionistas a lo largo de su trayectoria.

