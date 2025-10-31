Agricultores mantienen bloqueos en carreteras; hay paso libre en algunas casetas

Desde el pasado lunes 27 de octubre se registró un paro nacional de agricultores y en varias carreteras mantienen bloqueos pues exigen a las autoridades aumentar a 7 mil 200 pesos el precio en garantía por tonelada de maíz.

Se negoció un apoyo de 950 pesos por tonelada, es decir que el gobierno federal les dará 800 pesos y los gobiernos estatales 150 pesos; sin embargo, algunos estados no están de acuerdo con esta propuesta y mantienen bloqueos.

Agricultores bloquean carreteras

Los agricultores han mantenido un paro como medida de protesta por su inconformidad en diferentes estados del país:



Sinaloa

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Carreteras con bloqueos hoy 31 de octubre

En Michoacán la autopista Maravatio-Zapotlanejo en la caseta Ecuandureo, Panindícuario y Zinapécuaro mantienen el paso libre de automóviles en ambos sentidos.

La autopista 45D Salamanca-Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda en Guanajuato también tiene el libre paso en ambos carriles.

#AlertaVial 🚧 📍Se mantiene apertura parcial de un carril en ambos sentidos en #JuventinoRosas, en la autopista 45D #Salamanca - #Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda. Este es el último punto de bloqueo activo en el estado de #Guanajuato.



— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 31, 2025

La autopista Querétaro-Irapuato en el kilómetro 64 está cerrada por presencia de manifestantes.

También hay cierres en Arco Norte en el kilómetro 195 del tramo Calpulalpan-Sanctorum. No hay ingreso en Texmelucan.

¿Qué exigen los agricultores?

Los agricultores piden mejores precios a sus productos pues se han visto mermados por la baja en las referencias internacionales y quieren un diálogo para buscar soluciones pues los más afectados son los productores de granos como el maíz, trigo, sorgo, frijol y oleaginosas.

De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, la caída de precios, subsidios internacionales, el incremento de los costos de producción y la sequía han dejado severas afectaciones a los cultivos. El gobierno de México indicó que se esta buscando darles un apoyo y trabajar en una propuesta a largo plazo.

#COMUNICADO | CNA urge apoyo para los productores de granos ante las condiciones externas que afectan su sobrevivencia.
— Consejo Nacional Agropecuario (@CNAgropecuario) October 23, 2025

