Agricultores mantienen bloqueos en carreteras; hay paso libre en algunas casetas
Por quinto día consecutivo, agricultores mantienen bloqueos en carreteras y autopistas; siguen las mesas de diálogo con la Sader.
Desde el pasado lunes 27 de octubre se registró un paro nacional de agricultores y en varias carreteras mantienen bloqueos pues exigen a las autoridades aumentar a 7 mil 200 pesos el precio en garantía por tonelada de maíz.
Se negoció un apoyo de 950 pesos por tonelada, es decir que el gobierno federal les dará 800 pesos y los gobiernos estatales 150 pesos; sin embargo, algunos estados no están de acuerdo con esta propuesta y mantienen bloqueos.
Agricultores bloquean carreteras
Los
agricultores
han mantenido un paro como medida de protesta por su inconformidad en diferentes estados del país:
- Sinaloa
- Guanajuato
- Querétaro
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
Carreteras con bloqueos hoy 31 de octubre
En Michoacán la autopista Maravatio-Zapotlanejo en la caseta Ecuandureo, Panindícuario y Zinapécuaro mantienen el paso libre de automóviles en ambos sentidos.
La autopista 45D Salamanca-Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda en Guanajuato también tiene el libre paso en ambos carriles.
#AlertaVial 🚧 📍Se mantiene apertura parcial de un carril en ambos sentidos en #JuventinoRosas, en la autopista 45D #Salamanca - #Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda. Este es el último punto de bloqueo activo en el estado de #Guanajuato.— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 31, 2025
En estos momentos se… pic.twitter.com/9kUVr0rIbD
La autopista Querétaro-Irapuato en el kilómetro 64 está cerrada por presencia de manifestantes.
También hay cierres en Arco Norte en el kilómetro 195 del tramo Calpulalpan-Sanctorum. No hay ingreso en Texmelucan.
¿Qué exigen los agricultores?
Los agricultores piden mejores precios a sus productos pues se han visto mermados por la baja en las referencias internacionales y quieren un diálogo para buscar soluciones pues los más afectados son los productores de granos como el maíz, trigo, sorgo, frijol y oleaginosas.
De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, la caída de precios, subsidios internacionales, el incremento de los costos de producción y la sequía han dejado severas afectaciones a los cultivos. El gobierno de México indicó que se esta buscando darles un apoyo y trabajar en una propuesta a largo plazo.
#COMUNICADO | CNA urge apoyo para los productores de granos ante las condiciones externas que afectan su sobrevivencia. pic.twitter.com/i08q5X73k4— Consejo Nacional Agropecuario (@CNAgropecuario) October 23, 2025
