Las intensas lluvias que azotan a México desde mediados de octubre han dejado una profunda huella en la población. Calles convertidas en ríos, viviendas destruidas y comunidades enteras incomunicadas forman parte del panorama que enfrenta el país. Ante esta tragedia, el Papa León XIV envió un emotivo mensaje de esperanza y solidaridad a los mexicanos, recordando al mundo la importancia de la fe y la unidad en los momentos más difíciles.

A través de sus redes sociales, el pontífice expresó su cercanía con las familias mexicanas que sufren las consecuencias de los recientes desastres naturales. Te contamos los detalles del sentido mensaje del Papa León a los damnificados de las inundaciones en México.

El mensaje del Papa León XIV a los damnificados por las lluvias en México

Conmovido por la magnitud del desastre, el Papa León XIV elevó una oración por las víctimas de las lluvias en México y pidió a la comunidad católica mundial unirse en solidaridad con los daminificados por las severas inundaciones que se registraron en México.

“Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión”, escribió el líder de la Iglesia Católica en su cuenta de X.

Quiero expresar mi cercanía a las poblaciones de México oriental, que se han visto afectadas en estos días por un aluvión. Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2025

El Santo Padre también elevó una oración por las almas de todos aquellos que perdieron la vida como consecuencia de las inundaciones en México.

“Rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad, y encomiendo al Señor, por intercesión de la Virgen Santa, las almas de los difuntos”, se lee en la publicación de X del Papa.

Crece la cifra de muertos y damnificados por lluvias en México

Según datos del Gobierno Federal, al menos 80 personas han perdido la vida y 18 continúan desaparecidas tras las intensas lluvias que azotan principalmente a los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Las inundaciones , provocadas por un sistema de baja presión y fuertes deslaves, han dejado también a miles de familias desplazadas y cuantiosos daños materiales.

Autoridades federales mantienen el despliegue del Plan DN-III-E del Ejército y la Guardia Nacional para asistir a las comunidades afectadas. Refugios temporales, centros de acopio y brigadas médicas trabajan sin descanso, aunque la magnitud del desastre ha rebasado la capacidad de respuesta en algunas zonas rurales. Al 24 de octubre, aún se contabilizaban 86 localidades incomunicadas por los caminos cerrados.

Especialistas advierten que el cambio climático ha intensificado estos fenómenos, por lo que urgen medidas preventivas y una infraestructura más resistente frente a los nuevos patrones meteorológicos.

