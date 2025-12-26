inklusion.png Sitio accesible
Detienen a Jesús ‘N’, excolaborador de Genaro García Luna por delincuencia organizada y peculado

El presunto colaborador de García Luna fue detenido en Morelos y trasladado al penal del Altiplano.

excolaborador Garcia Luna.jpg
Detienen a excolaborador de Genaro Garcia Luna. |X: @GN_MEXICO_
Seguridad

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

Se reporta un nuevo giro en el caso García Luna , luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se logró la detención de Jesús "N", un presunto excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en Estados Unidos (EUA).

El detenido enfrenta cargos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Te contamos los detalles del caso.

Vinculan a proceso a hombre cercano a Genaro García Luna

Reportan la detención de un presunto excolaborador de Genaro García Luna en Morelos

Por medio de un comunicado, la FGR dio a conocer que se llevó a cabo la detención de un individuo identificado como Jesús “N”, quien presuntamente habría participado como excolaborador de Genaro García Luna en diversos delitos federales.

De acuerdo con el reporte de la FGR, luego de realizar arduos trabajos de inteligencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron la detención de Jesús “N” en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Morelos

