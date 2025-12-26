Detienen a Jesús ‘N’, excolaborador de Genaro García Luna por delincuencia organizada y peculado

Se reporta un nuevo giro en el caso García Luna , luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se logró la detención de Jesús "N", un presunto excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en Estados Unidos (EUA).

El detenido enfrenta cargos por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Te contamos los detalles del caso.

Vinculan a proceso a hombre cercano a Genaro García Luna

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Reportan la detención de un presunto excolaborador de Genaro García Luna en Morelos

Por medio de un comunicado, la FGR dio a conocer que se llevó a cabo la detención de un individuo identificado como Jesús “N”, quien presuntamente habría participado como excolaborador de Genaro García Luna en diversos delitos federales.

En seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N”, por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. 1/3 pic.twitter.com/gYhWVG4Glu — FGR México (@FGRMexico) December 27, 2025

De acuerdo con el reporte de la FGR, luego de realizar arduos trabajos de inteligencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizaron la detención de Jesús “N” en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

