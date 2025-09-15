¡Prepárate! El Buen Fin 2025 será el más extenso de la historia; estas son las fechas clave

¡El Buen Fin 2025 está cerca! Si también estás en espera de la mejor temporada de ofertas del año para realizar esas compras especiales, te encantará saber que para celebrar su aniversario número 15, esta época de promociones tiene preparadas sorpresas para todos los mexicanos.

Si estabas esperando para comprar tu pantalla Samsung o los mejores celulares, rompe el cochinito, prepara la tarjeta, porque se vienen cinco días de las mejores ofertas de fin de año que simplemente no puedes dejar pasar. Te contamos que este año El Buen Fin 2025 será del 13 al 17 de noviembre.

¿Cuándo empieza El Buen Fin 2025 y por qué será el más largo de la historia?

Este año El Buen Fin está celebrando 15 años de historia y lo quiere hacer a lo grande con ofertas imperdibles que no durarán dos ni tres días, ¡sino cinco! Esta temporada de ofertas llegó a México en el año de 2011 y, desde entonces, los mexicanos esperan las promociones de fin de año para hacer compras importantes.

La edición de El Buen Fin 2025 romperá récord de duración, pues serán cinco días en los que los mexicanos podrán comparar precios y adquirir productos y servicios a los mejores precios. Además, podrás aprovechar que El Buen Fin coincide con un puente vacacional, lo que te permitirá irte de compras.

Este año, las fechas clave en las que podrás aprovechar las promociones de fin de año son las siguientes:

El Buen Fin 2025 durará cinco días del 13 al 17 de noviembre.

Es importante recordar que además de los descuentos de hasta el 70%, los consumidores contarán con facilidades de pago como meses sin intereses.

Cómo participar en el Sorteo de El Buen Fin

Como cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que se seguirá realizando el famoso sorteo de El Buen Fin para los consumidores que paguen con tarjetas.

Antes de que comience el Buen Fin 2025 debes de realizar tu registro en el siguiente ENLACE . Lo único que debes hacer es dar tus datos personales como nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, a fin de que las compras hechas en tu negocio participen en el sorteo.

Los consumidores que realicen una compra mínima de 250 pesos con su tarjeta de crédito o débito en los comercios que se hayan registrado en el portal de El Buen Fin podrán participar en el sorteo.

Recomendaciones para aprovechar la temporada de ofertas de El Buen Fin

Antes de que des clic en el botón de comprar o que pases tu tarjeta de crédito o débito en la terminal, sigue estas sencillas recomendaciones para realizar compras inteligentes durante El Buen Fin 2025.

Planifica tus compras con anticipación

Haz una lista de lo que realmente necesitas para evitar compras impulsivas .

. Establece un presupuesto claro para evitar gastar de más.

claro para evitar gastar de más. Compara precios semanas antes (usa herramientas como “Quién es Quién en los Precios” de Profeco) para detectar si la oferta es real o solo un “inflado + rebaja”.

Verifica tiendas y condiciones

Asegúrate de que los comercios estén registrados oficialmente en el portal de El Buen Fin.

Revisa términos como garantía, devoluciones, entregas, cargos de envío, posibles costos extra (lo que no está siempre visible al inicio).

Aprovecha los métodos de pago favorables

Busca promociones con meses sin intereses si tus compras son de mayor valor.

si tus compras son de mayor valor. Verifica si hay sorteos o reembolsos asociados al uso de tarjetas, como los que organiza el SAT u otras instituciones durante El Buen Fin.

Busca ofertas genuinas vs. descuentos engañosos

Observa el historial de precios del producto para identificar si la oferta realmente baja del precio habitual.

para identificar si la oferta realmente baja del precio habitual. Evita caer en estrategias de “inflar precio y rebajarlo”.



Usa alertas y comparadores

Activa notificaciones de apps / extensiones que alerten cuándo baja el precio de algo que te interesa.

Compara precios entre tiendas físicas y en línea. A veces la oferta en tienda puede ser mejor si consideras envío o tiempos de entrega.

