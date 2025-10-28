inklusion.png Sitio accesible
Nota

Martes de Frescura de Walmart este 28 de octubre: Frutas y verduras a precios bajos

¡Aprovecha los descuentos! Walmart consiente a los clientes este martes de frescura con precios bajos; estas son las mejores ofertas.

Precios bajos en el martes de Frescura de Walmart 28 de octubre de 2025
Adriana Juárez/ adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Con el objetivo de que las familias mexicanas coman de manera saludable y sin tener que gastar mucho dinero, este 28 de octubre de 2025 el Martes de Frescura de Walmart pone a precios bajos las frutas de mejor calidad, así como otros alimentos como pollo, carnes y pescados, los cuales son esenciales en el plato del buen comer.

Cada martes, Walmart consiente a sus clientes con una rebaja en los precios del área de frutas y verduras para que tengan estos alimentos esenciales sin falta en sus hogares.

Precio del huevo sube hasta los 60 pesos en los mercados de México

[VIDEO] El precio del huevo está por los cielos, ya que el kilo va desde los 50 hasta los 60 pesos; el pollo, jitomate y manzana son alimentos que subieron de costo.

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

  • Piña miel: 16.90 pesos el kilo
  • Plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo
  • Toronja: 29.90 pesos el kilo
  • Mora azul en charola: 49.90 pesos el kilo
  • Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
  • Melón chino: 28.90 pesos el kilo
  • Perón golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo
  • Manzana cosmic crisp en bolsa: 39.90 pesos el kilo
  • Perón golden Chihuahua: 29. 90 pesos el kilo
  • Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo
  • Sandía roja: 16.90 pesos el kilo
  • Plátano macho: 39.60 pesos el kilo
  • Guayaba: 65 pesos el kilo

Precios de las verduras este Martes de Frescura

  • Pepino: 19.90 pesos el kilo
  • Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 24.90 pesos el kilo
  • Papa blanca alta: 29.90 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 36.90 pesos el kilo
  • Nopal limpio: 42.90 pesos el kilo
  • Ejote: 59 pesos el kilo
  • Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
  • Zanahoria:14.90 pesos el kilo
  • Cebollitas Cambray: 14.90 el manojo
¿Cuál es el precio del pollo y la carne?

Pollo

  • Pollo entero cortado en piezas: 65 pesos el kilo
  • Muslo de pollo con hueso y piel: 89 pesos el kilo
  • Milanesa congelada: 144 pesos el kilo
  • Carne molida de pollo: 186 pesos el kilo

Carne

  • Bife angosto argentino: 369 pesos el kilo
  • Cecina de res: 319 pesos el kilo
  • Arrachera de res Marketside choice marina: 239 pesos el kilo

Adriana Pacheco

