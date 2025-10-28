Martes de Frescura de Walmart este 28 de octubre: Frutas y verduras a precios bajos

Con el objetivo de que las familias mexicanas coman de manera saludable y sin tener que gastar mucho dinero, este 28 de octubre de 2025 el Martes de Frescura de Walmart pone a precios bajos las frutas de mejor calidad, así como otros alimentos como pollo, carnes y pescados, los cuales son esenciales en el plato del buen comer.

Cada martes, Walmart consiente a sus clientes con una rebaja en los precios del área de frutas y verduras para que tengan estos alimentos esenciales sin falta en sus hogares.

¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?

Piña miel: 16.90 pesos el kilo

Plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo

Toronja: 29.90 pesos el kilo

Mora azul en charola: 49.90 pesos el kilo

Manzana gala: 39.90 pesos el kilo

Melón chino: 28.90 pesos el kilo

Perón golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo

Manzana cosmic crisp en bolsa: 39.90 pesos el kilo

Perón golden Chihuahua: 29. 90 pesos el kilo

Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo

Sandía roja: 16.90 pesos el kilo

Plátano macho: 39.60 pesos el kilo

Guayaba: 65 pesos el kilo



Precios de las verduras este Martes de Frescura

Pepino: 19.90 pesos el kilo

Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo

Jitomate saladet: 24.90 pesos el kilo

Papa blanca alta: 29.90 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo

Cebolla blanca: 36.90 pesos el kilo

Nopal limpio: 42.90 pesos el kilo

Ejote: 59 pesos el kilo

Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo

Zanahoria:14.90 pesos el kilo

Cebollitas Cambray: 14.90 el manojo



¿Cuál es el precio del pollo y la carne?

Pollo



Pollo entero cortado en piezas: 65 pesos el kilo

Muslo de pollo con hueso y piel: 89 pesos el kilo

Milanesa congelada: 144 pesos el kilo

Carne molida de pollo: 186 pesos el kilo

Carne

Bife angosto argentino: 369 pesos el kilo

Cecina de res: 319 pesos el kilo

Arrachera de res Marketside choice marina: 239 pesos el kilo

