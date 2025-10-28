Martes de Frescura de Walmart este 28 de octubre: Frutas y verduras a precios bajos
¡Aprovecha los descuentos! Walmart consiente a los clientes este martes de frescura con precios bajos; estas son las mejores ofertas.
Con el objetivo de que las familias mexicanas coman de manera saludable y sin tener que gastar mucho dinero, este 28 de octubre de 2025 el Martes de Frescura de Walmart pone a precios bajos las frutas de mejor calidad, así como otros alimentos como pollo, carnes y pescados, los cuales son esenciales en el plato del buen comer.
Cada martes, Walmart consiente a sus clientes con una rebaja en los precios del área de frutas y verduras para que tengan estos alimentos esenciales sin falta en sus hogares.
¿Cuáles son las ofertas en frutas hoy por el Martes de Frescura de Walmart?
- Piña miel: 16.90 pesos el kilo
- Plátano orgánico: 29.50 pesos el kilo
- Toronja: 29.90 pesos el kilo
- Mora azul en charola: 49.90 pesos el kilo
- Manzana gala: 39.90 pesos el kilo
- Melón chino: 28.90 pesos el kilo
- Perón golden en bolsa: 39.90 pesos el kilo
- Manzana cosmic crisp en bolsa: 39.90 pesos el kilo
- Perón golden Chihuahua: 29. 90 pesos el kilo
- Manzana granny smith: 39.90 pesos el kilo
- Sandía roja: 16.90 pesos el kilo
- Plátano macho: 39.60 pesos el kilo
- Guayaba: 65 pesos el kilo
Precios de las verduras este Martes de Frescura
- Pepino: 19.90 pesos el kilo
- Tomate verde sin cáscara: 59.00 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 24.90 pesos el kilo
- Papa blanca alta: 29.90 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 38.90 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 36.90 pesos el kilo
- Nopal limpio: 42.90 pesos el kilo
- Ejote: 59 pesos el kilo
- Cebolla morada: 39.90 pesos el kilo
- Zanahoria:14.90 pesos el kilo
- Cebollitas Cambray: 14.90 el manojo
¿Cuál es el precio del pollo y la carne?
Pollo
- Pollo entero cortado en piezas: 65 pesos el kilo
- Muslo de pollo con hueso y piel: 89 pesos el kilo
- Milanesa congelada: 144 pesos el kilo
- Carne molida de pollo: 186 pesos el kilo
Carne
- Bife angosto argentino: 369 pesos el kilo
- Cecina de res: 319 pesos el kilo
- Arrachera de res Marketside choice marina: 239 pesos el kilo
