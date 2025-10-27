Comienzan las heladas en México: Estos estados llegarán a -5 grados este 28 de octubre

Sí, los últimos meses del año pueden ser los más fríos y ahora las heladas comenzarán a ser un problema en México, con varios estados que bajarán de los 0 grados y que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) les ha recomendado tomar precauciones, sobre todo durante la madrugada.

Las autoridades señalan que el frente frío número 11 se desplaza por el noroeste de México y que va a interactuar con una corriente de chorro subtropocial, provocando un descenso en las temperaturas. Sin mencionar que una masa de aire polar generará heladas en zonas elevadas del país.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Los estados afectados por las heladas

Es así que se esperan temperaturas extremadamente bajas durante la madrugada y las últimas horas de la noche. De hecho, el SMN ha establecido que los siguientes estados llegarán a los 0 grados e incluso peor:



Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Específicamente, en las zonas serranas de las entidades mencionadas, donde recomiendan a la población mantenerse bien abrigados durante la noche y cargar con un buen suéter si van a salir durante la tarde o la noche.

¿Qué pasa con las lluvias en México?

Por si fuera poco, la temporada de lluvias se encuentra muy cerca de llegar a su fin y esto es algo que podemos ver con el clima de este 28 de octubre, ya que los únicos estados que esperan tormentas fuertes son Michoacán, Guerrero y Chiapas.

En los demás estados del país solo habrá chubascos o lluvias aisladas que no representarán un problema para las actividades cotidianas, a diferencia de lo que provocaron semanas e incluso meses atrás.

Van 70 muertos por las fuertes lluvias que ha habido en Mexico [VIDEO] Los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han sido afectados por las lluvias extremas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.