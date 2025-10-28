Los muertos a los que se les pone ofrenda el 28 de octubre en México

En México, las celebraciones por el Día de Muertos comienzan el 27 de octubre y terminan hasta el 2 de noviembre. Cada día se recuerdan a difuntos diferentes, para que todos aquellos que fallecieron tengan ofrendas preparadas en su honor.

Por ejemplo, el 27 de octubre se pone una ofrenda para los animalitos que ya fallecieron, como las mascotas que han acompañado a millones de personas a lo largo de su vida y que ahora se encuentran en el más allá.

¿Para quién es la ofrenda del 28 de octubre?

En el caso específico de la ofrenda del 28 de octubre, esta se le dedica a las personas que murieron de manera violenta o trágica, como en un accidente o en un suicidio.

En algunas partes de México, la ofrenda del 28 de octubre se conoce como la de “El Día de los Matadados”, en relación con el recuerdo de personas que perdieron la vida en un asalto, que fueron asesinados, quemados, atropellados, etcétera.

Es importante destacar que estos muertos también pueden ser honrados el 2 de noviembre, que es el día que se celebra a los difuntos adultos (sin importar la forma en la que hayan muerto). O, en su defecto, el 1 de noviembre , que es el día que se recuerda a los niños.

Elementos básicos de una ofrenda

Hay varios elementos que no pueden faltar en una ofrenda . Aunque algunos detalles puedan variar dependiendo el estado, hay cosas que se han destacado en todo el país, como es el caso de:



Agua

Sal

Veladoras

Flores

Papel picado

Retrato del difunto

Comida

Y la comida es una de las formas más personales de recordar a los difuntos. Si bien puede ser pan o frutas, hay miles de personas que aprovechan la ocasión para cocinar algunas de las comidas favoritas de los fallecidos.

