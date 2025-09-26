inklusion.png Sitio accesible
Nota

Reportan apagón masivo en Quintana Roo y Yucatán este 26 de septiembre

En marzo pasado también se registró un apagón masivo en Playa del Carmen, Quintana Roo. El servicio de luz se restableció algunos días después.

Apagón masivo en Quintana Roo y Yucatán, septiembre 2025
Hakbar Juárez | adn Noticias
Actualizado el 26 septiembre 2025 17:14hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

La tarde de este viernes 26 de septiembre, usuarios en redes sociales han reportado que alrededor de las 3 de la tarde se ha registrado un apagón masivo en municipios de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Según primeros informes, la interrupción del servicio eléctrico afectó varias regiones en las que algunas tiendas, centros comerciales y avenidas principales tuvieron que suspender sus actividades.

Medios locales han informado que las autoridades municipales están en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad para saber las causas del apagón masivo y mantenerse al tanto de la situación para que se restablezca el servicio lo antes posible.

Zonas afectadas por apagón masivo

En Quintana Roo se reportan las siguientes zonas como afectadas por el apagón masivo:

  • Supermanzana 102 y la 211
  • Zona de Nichupté
  • Plaza Kukulkán
  • Playa del Carmen
  • Isla Mujeres
  • Tulum
  • Chetumal
  • Algunos sectores de Campeche

Otras afectaciones por apagón masivo

Usuarios también han comentado que el corte de luz ha afectado varios semáforos y esto ha provocado caos vial. Del mismo modo hay reportes de fallas en el servicio de telefonía celular, principalmente en Cancún y Playa del Carmen.

