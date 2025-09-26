Reportan apagón masivo en Quintana Roo y Yucatán este 26 de septiembre

La tarde de este viernes 26 de septiembre, usuarios en redes sociales han reportado que alrededor de las 3 de la tarde se ha registrado un apagón masivo en municipios de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Según primeros informes, la interrupción del servicio eléctrico afectó varias regiones en las que algunas tiendas, centros comerciales y avenidas principales tuvieron que suspender sus actividades.

Medios locales han informado que las autoridades municipales están en comunicación con la Comisión Federal de Electricidad para saber las causas del apagón masivo y mantenerse al tanto de la situación para que se restablezca el servicio lo antes posible.

CFE informa que se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal especializado de la CFE en coordinación con CENACE, ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo… — CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

Zonas afectadas por apagón masivo

En Quintana Roo se reportan las siguientes zonas como afectadas por el apagón masivo:

Supermanzana 102 y la 211

Zona de Nichupté

Plaza Kukulkán

Playa del Carmen

Isla Mujeres

Tulum

Chetumal

Algunos sectores de Campeche

Otras afectaciones por apagón masivo

Usuarios también han comentado que el corte de luz ha afectado varios semáforos y esto ha provocado caos vial. Del mismo modo hay reportes de fallas en el servicio de telefonía celular, principalmente en Cancún y Playa del Carmen.

