Monzón mexicano y huracán Narda provocarán lluvias y oleaje elevado en las costas
Si tienes planes para este fin, toma previsiones pues varios estados registrarán fuertes lluvias debido a diversos fenómenos meteorológicos.
Para hoy sábado 27 de septiembre, una circulación ciclónica, el monzón mexicano, canales de baja presión y el huracán Narda provocarán lluvias y oleaje elevado en varios estados, en adn Noticias te decimos cómo será el clima en tu ciudad para que tomes previsiones.
Estados donde va a haber lluvias hoy
Canales de baja presión en el interior del país, divergencia y el ingreso de humedad en ambos océanos provocará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste de la República, además, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), estos serán los estados donde se registrarán lluvias:
Lluvias fuertes: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero,Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Querétaro e Hidalgo.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
¿En qué estados habrá altas temperaturas?
Por otro lado, estos son los estados donde el termómetro llegará a los 40 °C:
Temperaturas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.
Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?
Meteored prevé que a partir de las 14:00 horas se registre lluvia débil en el noroeste de la capital.
A las 17:00 horas habrá tormenta al norte y en el oeste se registrará lluvia moderada a las 20:00 horas y débil a las 23:00 horas.
